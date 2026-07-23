Carlos, vecino de El Encinar del Alberche: "Recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo al sentir el humo"

El incendio declarado en la tarde de este miércoles en Almorox (Toledo), que ha cruzado el límite autonómico, continúa avanzando por la Comunidad de Madrid. Según han confirmado los servicios de emergencia, el fuego ha bajado a nivel 1 de gravedad tras afectar a una superficie aproximada de 1.000 hectáreas. Los vecinos que habían sido evacuados ya han podido regresar a sus viviendas, con la excepción de los que viven en la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado.

Carlos, residente de la urbanización El Encinar del Alberche, en la localidad madrileña de Villa del Prado, vivió con incertidumbre los momentos en los que tuvo que abandonar su vivienda por el avance del incendio forestal. "Estábamos tranquilos en casa cuando comenzamos a sentir el humo. Poco tiempo después, recibimos un mensaje ES-Alert y salimos corriendo de la urbanización hacia el polígono, donde nos comunicaron que no podíamos volver a casa, ya que era una zona de mucho peligro y riesgo de incendio", relata.

Los servicios de emergencia ofrecieron a los vecinos permanecer en el polideportivo situado cerca del polígono, aunque Carlos decidió buscar otra alternativa debido a que estaba acompañado de sus tres perros. "Preferí llamar a un amigo de Toledo y pedirle quedarme en su casa", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Actualmente, continúa fuera de su vivienda a la espera de nuevas noticias. "Ahora mismo me encuentro en casa de mi amigo esperando más información. Todavía no sé cuándo podré volver a casa ni tampoco en qué estado se encuentra", señala.

El vecino reconoce que la incertidumbre está marcando estas horas. "Estoy asustado por la situación en la que me encuentro. Solo espero que hayan podido controlar el incendio y que no se hayan producido daños graves para los vecinos de la urbanización".

Sara Fernández

"Me ha pillado el incendio en Galicia"

Otro vecino residente de la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, ha conocido la evolución del incendio desde la distancia, ya que actualmente se encuentra de vacaciones con su familia fuera de la Comunidad de Madrid. "Ahora mismo me encuentro de vacaciones con mi familia en Galicia. Me he enterado del incendio en mi urbanización a través de amigos y familiares y, después, he visto las noticias".

El residente asegura que mantiene contacto con sus vecinos para conocer la situación sobre el terreno. "Según me comenta un vecino, con quien estoy en contacto para saber cómo se está desarrollando la situación, mi calle no ha sido evacuada; solo las fases cuarta y quinta de la urbanización", recalca.

A pesar de la distancia, reconoce la falta de información sobre los próximos pasos. "De todas formas, no nos están informando demasiado sobre cómo y cuándo volverá todo a la normalidad".