POLÍTICA
Ayuso recela de las explicaciones de Zapatero en TVE y acusa al Gobierno de actuar "a modo de régimen" en su defensa
La presidenta madrileña afirma que el Ejecutivo utiliza los medios "para que todos tengamos que creer que a un socialista no se le puede juzgar"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha dado explicaciones en la entrevista que ha concedido hoy al programa de Televisión Española Mañaneros y ha acusado al Gobierno de actuar "a modo de régimen" en su defensa.
"Por lo que tengo entendido, el presidente ha pedido confianza en él en base a una defensa que no realiza", ha señalado desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el municipio madrileño de Cenicientos por el incendio de Almorox. "No sabemos dónde están las joyas, no sabemos cómo se argumenta nada ni se sostiene nada de lo que dice que es su defensa", ha opinado.
Asimismo, ha acusado al Gobierno de operar "a modo de régimen" en defensa del expresidente. "Utilizan los medios de comunicación, la mesa de Consejo de Ministros y todo el poder que tienen para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar, a un socialista no se le puede acusar y quien ose hacerlo va a tener problemas", ha abundado, antes de cuestionar el uso que se hace de la presunción de inocencia. Zapatero, ha dicho, "por ser socialista" tiene presunción de inocencia cuando para "todos los demás es todo lo contrario: basta que seas acusado para que toda esta maquinaria te desguace".
Además, ha vinculado las presuntas gestiones del expresidente con lo que ha calificado de "mezquina política internacional" del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en relación con Venezuela. "Este señor en nombre de los españoles y de los intereses de nuestro país ha estado haciendo negocios, relaciones, ha blanqueado la dictadura", ha aseverado.
Antes que ella, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ya se había referido al asunto. "El señor Rodríguez Zapatero no tiene que dar explicaciones ante los medios de comunicación, que son bienvenidas, siempre y cuando no sean masajes", ha enunciado antes de la entrevista del expresidente. "Lo que tiene que hacer es dar explicaciones al juez y dar explicaciones a todos los ciudadanos. Después de los testimonios del que presuntamente era su testaferro [el empresario y amigo del expresidente Julio Martínez], las caretas han caído y hemos podido ver toda esa corrupción", ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press.
"Zapatero no aclara nada en la televisión de cabecera del sanchismo", ha escrito después en la red social X. "Solo esperamos ya su declaración ante el juez por los graves delitos de corrupción que se le imputan".
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