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POLÉMICA

Albares pide al Ayuntamiento de Madrid reconsiderar el desalojo de Casa Árabe de su sede

El ministro de Exteriores tiende la mano al Ayuntamiento de Madrid e insta a un diálogo sincero para encontrar una solución que preserve la imagen internacional de la capital

17.07.2026. MADRID. Imágenes de 'La Casa Árabe' en Madrid. Foto: Alba Vigaray

17.07.2026. MADRID. Imágenes de 'La Casa Árabe' en Madrid. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray / EPC

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EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que tiene su "mano tendida" al Ayuntamiento de Madrid para que reconsidere su decisión de desalojar a Casa Árabe de la sede en la que lleva instalada desde hace veinte años.

Según informa Exteriores en un comunicado, el ministro se ha reunido con los miembros del Consejo de embajadores árabes residentes en Madrid ante la preocupación que ha suscitado el anuncio del Ayuntamiento, que quiere recuperar el antiguo edificio de las Escuelas Aguirre al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

Albares ha explicado a los embajadores, que ayer miércoles se reunieron con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que está a la espera de que éste responda a la carta en la que se le solicitaba una reunión para abordar la situación.

"Sin diálogo ni indicación previa"

Según Exteriores, el Ayuntamiento de la capital ha formado parte del Consejo Rector de Casa Árabe y ha participado "en todas las decisiones sobre la administración y gestión" de la institución que ha tomado colegiadamente ese órgano.

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

"El Ayuntamiento ha participado a lo largo de todos estos años en su fiscalización y seguimiento, firmando sus actas, sin haber cuestionado nunca el uso de las Escuelas Aguirre durante estos 20 años", insiste.

Albares ha compartido con los embajadores árabes la "sorpresa" ante una decisión anunciada "sin diálogo ni indicación previa" cuando España tiene con los países árabes tienen "las mejores relaciones de su historia".

"Profundo malestar"

La decisión, añade, ha causado un "profundo malestar" en los miembros de la institución, en sus alumnos y entre los madrileños, ya que Casa Árabe está "abierta a la ciudad" y su objetivo es acercar culturas y promover el intercambio y el diálogo.

El ministro, que cree que Casa Árabe es "un activo insustituible para la proyección de España en los países árabes", ofrece al Ayuntamiento de Madrid "un diálogo sincero" para alcanzar una solución y evitar un desalojo que considera que comprometería "la imagen y proyección internacional de la capital".

Almeida trasladó ayer a los embajadores árabes que la recuperación del edificio de las Escuelas Aguirre "no es un acto contra Casa Árabe, ni contra el mundo árabe, sino una obligación de preservación patrimonial y de responsabilidad con los ciudadanos de Madrid".

El Consejo de Embajadores árabes escribió a principios de semana al Ministerio de Exteriores para mostrar su apoyo a la labor de Casa Árabe y defender su continuidad en la actual sede.

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El próximo martes Albares se reunirá con estudiantes del centro, que también han pedido mantener un encuentro para buscar la forma de dar continuidad a sus cursos.

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