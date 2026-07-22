VISION, la tecnología que conecta la gestión de los servicios municipales

La recogida de residuos, la limpieza viaria y la conservación de zonas verdes forman parte del funcionamiento cotidiano de las ciudades, aunque detrás de estas actividades existe una compleja estructura que exige coordinar profesionales, vehículos, maquinaria, infraestructuras y recursos distribuidos por todo el territorio.

A esta dificultad operativa se suman las demandas de las administraciones públicas, que necesitan acceder a información actualizada sobre la prestación de los servicios, y las expectativas de una ciudadanía que reclama mayor transparencia, capacidad de interacción y rapidez en la resolución de incidencias.

Para responder a este escenario, FCC Medio Ambiente ha desarrollado VISION, una plataforma tecnológica propia que reúne en un único entorno la información vinculada a los servicios urbanos y permite planificar la actividad, supervisar su ejecución y tomar decisiones a partir de datos fiables y actualizados.

Una gestión integrada

El origen de VISION se remonta a la década de los 2000, cuando la compañía detectó que el uso de distintas herramientas para gestionar el personal, la maquinaria, los inventarios o la programación de los trabajos dificultaba obtener una visión conjunta de la actividad.

La solución pasó por crear una plataforma común que permitiera eliminar esa dispersión y ordenar todos los procesos bajo un mismo sistema, con capacidad para adaptarse tanto a las necesidades operativas de cada contrato como a la evolución tecnológica del sector.

Desde entonces, VISION ha ampliado progresivamente sus funcionalidades hasta convertirse en el eje tecnológico de la mayoría de los contratos municipales gestionados por FCC Medio Ambiente, conectando las distintas áreas implicadas y permitiendo seguir cada actuación desde su planificación hasta el análisis de los resultados.

Una plataforma para coordinar

VISION facilita la gestión del personal mediante la planificación de turnos, vacaciones, sustituciones y asignaciones de tareas, al tiempo que permite organizar las flotas, optimizar las rutas y conocer en tiempo real la ubicación y la actividad de los vehículos.

VISION centraliza la información de los servicios y permite seguimiento en tiempo real. / Cedida

La plataforma incorpora también un sistema para registrar, localizar, asignar y resolver incidencias, de manera que cada aviso puede seguirse durante todo el proceso y queda asociado a las actuaciones realizadas por los equipos responsables.

A estas funciones se suman la gestión de talleres, almacenes y operaciones de mantenimiento, así como el control de vehículos, maquinaria, suministros y consumos, elementos fundamentales para garantizar la continuidad de los servicios y aprovechar mejor los recursos disponibles.

En el ámbito de los residuos, VISION integra sistemas de identificación y pesaje de contenedores que permiten analizar la información generada durante la recogida y ajustar las frecuencias y los recorridos a las necesidades reales de cada zona.

La plataforma dispone, además, de herramientas de información geográfica que facilitan la localización de contenedores, papeleras, zonas verdes y otros activos urbanos, relacionándolos con los trabajos programados, los recursos asignados y las incidencias registradas.

Información adaptada

Una de las principales fortalezas de VISION es su capacidad para transformar grandes volúmenes de datos operativos en información útil, presentada mediante indicadores, informes y herramientas de seguimiento adaptadas a las necesidades de cada usuario.

Para los ayuntamientos, supone disponer de una visión detallada sobre el desarrollo de los servicios, el cumplimiento de la planificación y la utilización de los recursos, mientras que los equipos de FCC Medio Ambiente cuentan con un entorno común que mejora la coordinación entre departamentos y facilita la respuesta ante situaciones imprevistas.

La ciudadanía también se beneficia de este modelo, ya que la plataforma permite habilitar canales de comunicación para trasladar avisos, solicitudes e incidencias, además de contribuir a una mayor transparencia sobre el funcionamiento de los servicios urbanos.

Esta integración de la información constituye la base tecnológica de los Centros de Seguimiento de Servicios de FCC Medio Ambiente, desde los que se supervisa la actividad de los contratos mediante datos procedentes de vehículos, equipos, sensores y aplicaciones de gestión.

Gracias a esta información, los responsables pueden conocer el estado de los servicios, detectar desviaciones y reorganizar los recursos cuando resulta necesario, lo que favorece una respuesta operativa más ágil y coordinada.

Estos centros están implantados en contratos de ciudades como Madrid, El Puerto de Santa María, Fuengirola, Benalmádena, Almuñécar y Motril, entre otras, donde VISION proporciona una imagen centralizada de la actividad y conecta la planificación con la ejecución diaria.

En evolución constante

Para gestionar toda esta información, VISION se apoya en una arquitectura basada en contenedores y microservicios, incorpora herramientas GIS para el tratamiento geográfico de datos y utiliza servicios web que automatizan el intercambio de información con otras plataformas.

Asimismo, dispone de una infraestructura de internet de las cosas capaz de recibir y procesar información procedente de sensores y dispositivos inteligentes instalados en vehículos, contenedores, maquinaria y otros elementos vinculados a la prestación de los servicios.

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La plataforma se aloja en una infraestructura de Amazon Web Services (AWS) de alta disponibilidad, concebida para garantizar la continuidad operativa y ofrecer elevados estándares de seguridad. La protección de la información representa uno de sus principales pilares, como demuestran la certificación ISO 27001 y la acreditación conforme al Esquema Nacional de Seguridad en categoría media.