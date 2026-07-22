El puente Isaac Albéniz de Pinto, una demanda histórica, abre al tráfico tras superar deficiencias técnicas

El Ayuntamiento de Pinto ha abierto este miércoles, 22 de julio, el puente Isaac Albéniz, una infraestructura destinada a mejorar la movilidad entre el barrio de La Tenería, el Sector Industrial 1 y las carreteras M-408 y M-506. El proyecto ha supuesto una inversión municipal superior a los dos millones de euros.

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha inaugurado el puente Isaac Albéniz, que ya está abierto al tráfico y permitirá reforzar las conexiones entre la zona residencial de La Tenería, el Sector Industrial 1 y las carreteras M-408 y M-506, informa Europa press.

La nueva infraestructura busca descongestionar el tráfico en La Tenería al desviar parte de la circulación que actualmente atraviesa las calles Antonio López y Manuel de Falla. El nuevo recorrido facilitará, además, los desplazamientos hacia Valdemoro, Fuenlabrada y Parla.

Las claves del proyecto El puente conecta La Tenería con el Sector Industrial 1 y las carreteras M-408 y M-506.

La actuación ha requerido una inversión municipal de más de dos millones de euros.

El proyecto original se remonta a 2007 y las obras comenzaron en febrero de 2025.

La infraestructura permitirá desviar tráfico de las calles Antonio López y Manuel de Falla.

Durante el verano continuarán los trabajos de adecuación en los sectores industriales 1 y 3.

El puente también establece una conexión directa entre la zona residencial y el Sector Industrial 1, lo que, según el Ayuntamiento, mejorará los desplazamientos de los vecinos y el acceso a las áreas de actividad económica del municipio.

"Esta nueva infraestructura que ponemos en marcha, responde a una necesidad real de los vecinos. Queremos una ciudad más conectada, más accesible y preparada para seguir creciendo", ha destacado el alcalde, Salomón Aguado.

Esta nueva infraestructura que ponemos en marcha, responde a una necesidad real de los vecinos. Queremos una ciudad más conectada, más accesible y preparada para seguir creciendo Salomón Aguado

"Con la apertura del Puente Isaac Albéniz damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Pinto. Esta infraestructura mejorará la movilidad, reducirá el tráfico en zonas residenciales y reforzará la conexión entre distintos puntos estratégicos de la ciudad," ha añadido el regidor pinteño.

Un proyecto iniciado en 2007

El proyecto original del puente Isaac Albéniz se remonta a 2007. Según ha informado el Ayuntamiento, su ejecución pudo retomarse después de resolver las deficiencias técnicas que impedían el desarrollo de las obras.

Tras la llegada del actual equipo de Gobierno al Ayuntamiento en junio de 2023, se detectó un desnivel de más de un metro y medio entre uno de los extremos del puente y la salida hacia la zona industrial.

Para corregir esta incidencia, el Consistorio alcanzó un acuerdo con la Junta de Compensación del Sector 1, que asumió un coste superior a 100.000 euros. Una vez solucionado el desnivel, los trabajos comenzaron en febrero de 2025 y fueron ejecutados por Pavasal Empresa Constructora S.A.

Más trabajos durante el verano

La apertura del puente pone fin a un proyecto largamente esperado y dota a Pinto de una nueva conexión viaria para mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio.

Durante el verano continuarán las labores de adecuación en los sectores industriales 1 y 3, a cargo de sus respectivas entidades urbanísticas de conservación.