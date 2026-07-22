ESCAPADA
Así es el pueblo fuera de Madrid al que escapa Ana Rosa Quintana: monumentos históricos, espacios protegidos y piscinas naturales
A menos de dos horas y media de Madrid, el municipio es conocido por su patrimonio y parajes naturales
Aunque Ana Rosa Quintana se definía a sí misma como "muy madrileña y muy castiza" en una reciente entrevista para la revista Vanitatis, la presentadora no dudaba en confesar que siempre había querido tener un pueblo: "Todas mis amigas de Almendrales, cuando llegaba el verano, se iban al pueblo", contaba al periodista Cote Villar, "mi amiga Mari Carmen, que es la que vivía en el 5º y que sigue siendo como una hermana, y yo no teníamos pueblo. ¡Y eso era un drama!"
Definiendo el pueblo como el lugar "donde vivir aventuras como el primer beso, o las famosas verbenas", Ana Rosa revelaba a la popular revista que ya había puesto remedio a la situación adoptando una localidad a menos de dos horas de Madrid: "Ahora ya tengo pueblo, Cuacos de Yuste", afirmaba.
Cuacos de Yuste, el pueblo donde descansó un emperador
La presentadora, como muchos otros madrileños, no duda en aprovechar estas fechas estivales para escapar de Madrid y sus altísimas temperaturas. En este contexto, Cuacos de Yuste, capital de la preciosa comarca de La Vera se presenta como el lugar ideal donde buscar la calma y la desconexión que la periodista anhela.
Con un precioso patrimonio, el mejor plan al visitar Cuacos de Yuste es recorrer sus calles a pie y sin prisas. Así, entre las casas solariegas y sus armazones de madera, se podrán admirar la vivienda de Juan de Austria o la casa señorial en la que habitó el destacado escribano del siglo XVI, Rafael Castaño.
También es posible visitar varias de sus iglesias y ermitas, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la ermita de Santa Ana o la ermita de la Soledad. Aunque si por algo es conocido este municipio es por su Monasterio de Yuste, un palacio monasterio en el que residió el emperador Carlos I de España y V de Alemania y que, pese a estar habitado actualmente por monjes paulinos, permite la visita de algunas de sus estancias y de su exterior.
Piscinas naturales y parajes de gran belleza
Si, por otro lado, lo que se busca es refrescarse, no hará falta irse muy lejos y es que aunque este municipio de Extremadura no tiene playa, justo a las afueras del pueblo es posible darse un chapuzón en las fuentes de la Higuera, de los Chorros y el Bañaero, unas piscinas naturales rodeadas de parajes de gran belleza.
Con abundantes pozas y saltos de aguas cristalinas, esta coqueta zona de baños es muy frecuentada en la época estival tanto por los turistas como por los propios habitantes del municipio, y es que estas piscinas naturales bañadas por el agua de la Sierra de Gredos se encuentran a menos de dos kilómetros desde la plaza central de Cuacos de Yuste. ¿Te imaginas descansando en las mismas aguas que Carlos V o que Ana Rosa Quintana?
¿Cómo llegar?
Para llegar hasta este municipio de Cáceres en un vehículo particular se deberá tomar la Carretera de San Vicente hacia la A-5 en Alcorcón. Desde allí se recorrerán 183 kilómetros hasta la salida 9 desde EX-A1 y se continuará por la CC-252, EX-392 y EX-203 hasta la C. Autovía en Cuacos de Yuste.
Si, por el contrario, se desea acudir en transporte público, la ruta alcanzará las casi 5 horas de duración teniendo que tomar un tren regional desde Puerta de Atocha hasta Navalmoral de la Mata, desde donde se tomará un autobús Alsa en su estación de autobuses y que nos llevará hasta Cuacos de Yuste.
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