Este pueblo cerca de Madrid esconde un mar de aguas turquesas y una sorprendente isla: solo tardarás una hora y media en llegar

No hace falta recorrer cientos de kilómetros ni llegar hasta la costa para encontrar paisajes dominados por el agua. El interior de España esconde embalses, playas fluviales y pequeños pueblos rodeados de naturaleza que se convierten en una alternativa perfecta este verano para escapar del calor y desconectar durante unos días.

Uno de esos destinos se encuentra en Guadalajara, a poco más de 100 kilómetros de Madrid. Allí, las laderas de La Alcarria se abren alrededor de una gran extensión de agua que cambia de tonalidad con la luz y esconde una de las formaciones más curiosas de la zona.

Uno de esos destinos se encuentra en Guadalajara, a poco más de 100 kilómetros de Madrid / Istock/Marisa Arregui

El pueblo junto al llamado Mar de Castilla

El destino en cuestión es Sacedón, una pequeña localidad de Guadalajara situada a orillas del embalse de Entrepeñas. El municipio cuenta con unos 1.600 habitantes y se encuentra en el valle del Tajo, en plena comarca de La Alcarria.

Entrepeñas es conocido popularmente como el Mar de Castilla, un enorme paisaje acuático creado a mediados del siglo XX. La presa fue construida en 1955 y el embalse quedó inaugurado en 1958, transformando tanto el paisaje como la actividad turística de la comarca.

Su imagen más característica aparece cuando el azul del agua contrasta con los riscos calcáreos, los pinares y las laderas del entorno. Según la época del año, el nivel del embalse y la incidencia de la luz, sus aguas pueden adquirir intensos tonos turquesa.

Sacedón, una pequeña localidad de Guadalajara situada a orillas del embalse de Entrepeñas / FADETA

Pequeñas playas interiores y deportes acuáticos

El embalse de Entrepeñas se ha convertido en uno de los principales destinos de turismo activo del interior de Castilla-La Mancha. En sus aguas pueden practicarse actividades como kayak, paddle surf, windsurf, wakeboard, esquí acuático y vela ligera.

También existen pequeñas playas interiores y zonas de baño, además de senderos y caminos para recorrer el entorno a pie o en bicicleta de montaña. La oferta se completa con espacios para la escalada y la vía ferrata de la Boca del Infierno. Antes de bañarse, conviene comprobar cuáles son las áreas autorizadas y las condiciones del embalse.

Embalse de Entrepeñas, en Castilla-La Mancha / TURISMO CASTILLA-LA MANCHA

Una sorprendente isla con forma de rinoceronte

Uno de los rincones más curiosos de Entrepeñas es la isla del Pico de Monte Abajo, conocida popularmente como la isla del Rinoceronte. Observada desde determinados puntos, su perfil rocoso recuerda a la silueta de este animal.

La formación puede contemplarse durante algunas excursiones en barco por el embalse. Su aspecto, sin embargo, puede variar según el punto de observación y el nivel del agua, que modifica la parte visible de los riscos.

Uno de los rincones más curiosos de Entrepeñas es la isla del Pico de Monte Abajo, conocida popularmente como la isla del Rinoceronte / EFE

¿Qué ver en Sacedón?

Aunque el agua concentra gran parte del protagonismo, Sacedón también conserva varios lugares de interés histórico. En el casco urbano destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, además de la ermita de la Santa Cara de Dios.

A pocos kilómetros se encuentra el Monasterio de Santa María de Monsalud, en Córcoles, uno de los conjuntos cistercienses más destacados de la provincia. En los alrededores también pueden visitarse miradores sobre el Tajo y las ruinas del antiguo Real Sitio de La Isabela, que únicamente reaparecen cuando desciende el nivel del embalse.

Sacedón, en Castilla-La Mancha / TURISMO CASTILLA-LA MANCHA

¿Cómo llegar a Sacedón?

Llegar a Sacedón desde Madrid es una de las ventajas de esta escapada. El trayecto se realiza principalmente por la A-2, en dirección Guadalajara-Zaragoza, antes de tomar el desvío hacia la N-320a. En condiciones normales, el viaje dura alrededor de una hora y media y no obliga a atravesar puertos de montaña ni carreteras especialmente complicadas.

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Esta cercanía permite organizar la visita como una excursión de un solo día. Es posible salir por la mañana desde la capital, disfrutar de actividades acuáticas o recorrer el entorno a media mañana y regresar antes de que termine la jornada, sin necesidad de reservar alojamiento ni planificar una estancia larga.