Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte salen a la venta: precios por encima de los 455.000 euros y más de 500 interesados

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte ya son una realidad. Grupo Ibosa ha comenzado a captar socios para constituir la primera cooperativa que aspira a promover un edificio de 102 pisos de uno a cuatro dormitorios en Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos de la antigua Operación Chamartín que ha comenzado a urbanizarse.

La promoción contará con más de un centenar de viviendas: 9 de un dormitorio, 35 de dos, 43 de tres y 15 de cuatro, todas con plaza de garaje y trastero, según la documentación comercial a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Los precios de estas oscilarán entre los 455.000 euros, las unidades más pequeñas, y 1,36 millones la más cara (impuestos incluidos), con un precio medio por metro cuadrado aproximado de 7.100 euros.

Los apartamentos de un dormitorio tendrán entre 62 y 70 metros cuadrados construidos y costarán entre 414.000 y 457.000 euros antes de impuestos, mientras los de dos habitaciones se moverán entre 83 y 96 metros cuadrados y tendrán precios de 534.000 a 658.000 euros. Por su parte, las más grandes, de tres dormitorios partirán de 800.000 euros y llegarán hasta 1,23 millones, con superficies de entre 123 y 170 metros cuadrados, mientras los pisos de cuatro tendrán entre 161 y 193 metros cuadrados y costarán entre 1,01 y 1,24 millones (impuestos aparte).

Detalles de la primera promoción de Grupo Ibosa en Madrid Nuevo Norte / Grupo Ibosa

En cualquier caso, estos precios son provisionales a la espera de los ajustes del proyecto y de la evolución de los costes de construcción. No se trata, por tanto, de importes cerrados como los de una promoción convencional, sino de estimaciones de costes dentro de una cooperativa.

Grupo Ibosa deberá comprar el suelo

La nueva promoción de Ibosa aspira a ocupar la parcela PR-07 de Las Tablas Oeste, un terreno de 4.746 metros cuadrados con 10.740 metros cuadrados de edificabilidad residencial y otros 1.000 de uso comercial actualmente propiedad de Crea Madrid Nuevo Norte, que celebrará a finales de año su primera subasta de suelo y en la que la cooperativa de Ibosa deberá pujar y enviar la mejor oferta. La gestora aspira a desarrollar una torre de 14 plantas más ático, levantada sobre un zócalo comercial y con cinco niveles de aparcamiento bajo rasante de 162 plazas de garaje. El edificio ha sido diseñado por Morph, el estudio de arquitectura de César Frías.

El proyecto busca alejarse del bloque rectangular convencional mediante el recorte de las esquinas, una geometría que permitirá generar más fachadas, abrir las viviendas hacia el exterior y extender las terrazas alrededor del inmueble, explican la documentación comercial. Las zonas comunes incluirán piscina, área deportiva, juegos infantiles, gimnasio y sauna. Las viviendas dispondrán de suelo radiante y refrescante, ventilación mecánica, carpinterías con rotura de puente térmico y protección acústica, acabados laminados o porcelánicos y calificación energética A.

Más de 500 interesados

El interés es alto, tal y como corroboró Ibosa el pasado jueves, cuando la gestora reunió a los primeros interesados. La compañía había reservado un espacio con capacidad para 200 personas en un hotel próximo al paseo de la Castellana, pero hasta allí acudieron más de medio millar de asistentes. "Nos gustaría crear un proyecto de viviendas premium arquitectónicamente icónico. La gran acogida nos ha desbordado", explica Juan José Perucho, vicepresidente y director general de Grupo Ibosa, en una llamada telefónica.

La respuesta ha llevado a la compañía a plantearse la constitución de una segunda cooperativa para pujar por uno de los solares colindantes. La parcela permitiría construir aproximadamente otro centenar de viviendas, con lo que Ibosa podría superar los 200 pisos en el primer barrio de Madrid Nuevo Norte si consigue adjudicarse los dos terrenos.

Las Tablas Oeste será solo el primero de los cuatro ámbitos que conforman Madrid Nuevo Norte, donde está previsto el desarrollo de 741 viviendas, además de más de 90.000 metros cuadrados de zonas verdes. La mayor parte de los suelos de este primer barrio son propiedad de Crea Madrid Nuevo Norte, sociedad controlada por BBVA y participada por Merlin Properties y Grupo San José. Esta compañía pretende vender los solares residenciales a promotoras y gestoras de cooperativas para financiar las obras de urbanización y las siguientes fases del desarrollo, tal y como informó este periódico a principios de año, así como suelos terciarios para la construcción de oficinas, residencias de estudiantes y otros usos residenciales.

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Experiencia en grandes operaciones de suelo

Grupo Ibosa ya ha utilizado esta fórmula para competir por algunos de los terrenos residenciales más codiciados de Madrid. Por ejemplo, en el número 88 de la calle Sáinz de Baranda desarrolló una promoción de lujo en un solar que antaño acogió una antigua subestación eléctrica que compró a Iberdrola. Otro de sus grandes antecedentes se encuentra en Mahou-Calderón, donde la gestora de cooperativas fue una de las primeras en comprar suelo: pagó 70 millones de euros por una de las parcelas de la antigua cervecera, más que otros compradores del ámbito, pese a que terminó adjudicando sus viviendas a un coste un 20% inferior al de las demás promociones.

Fuente: El Periódico