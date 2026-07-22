El presunto autor del incendio de Lozoyuela, ingresado en psiquiatría por su estado mental

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelaguna acordó el pasado sábado el traslado a un hospital psiquiátrico del hombre de 52 años detenido como presunto autor del incendio forestal de Lozoyuela, que afectó a unas 770 hectáreas y obligó a confinar a cerca de 2.000 vecinos.

El magistrado decidió trasladar al arrestado a un centro hospitalario para que especialistas evaluaran su estado de salud mental, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Incendio en Lozoyuela. / EPE

La decisión se adoptó después de constatar que el hombre no era consciente de la gravedad de lo ocurrido, desconocía dónde se encontraba y no reunía las condiciones necesarias para declarar ante la autoridad judicial.

Las claves El juez consideró que el detenido no estaba en condiciones de prestar declaración.

Los especialistas acordaron su ingreso no voluntario en la planta de psiquiatría.

El procedimiento queda pendiente de su evolución clínica y de que reciba el alta médica.

Tras el alta, será detenido de nuevo y puesto a disposición judicial.

El incendio quemó unas 770 hectáreas y provocó el confinamiento de cerca de 2.000 personas.

Tras la evaluación, los facultativos acordaron su ingreso no voluntario en la planta de psiquiatría del hospital, donde permanece actualmente bajo libertad vigilada.

Mientras continúe hospitalizado, el procedimiento judicial queda a la espera de su evolución clínica. Cuando los médicos le den el alta, el hombre será detenido nuevamente y puesto a disposición del Juzgado de Torrelaguna para prestar declaración como investigado por su presunta relación con el incendio.

Detenido con un mechero

En el momento del arresto, el sospechoso portaba un mechero y contaba con antecedentes recientes por hechos de naturaleza similar, según informó la Guardia Civil.

La investigación se apoyó en los testimonios de varios vecinos, que alertaron de la presencia del hombre en las inmediaciones del incendio cuando, presuntamente, trataba de abandonar la zona.

112 Comunidad de Madrid

Cerca de 2.000 vecinos confinados

El incendio obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA y motivó el envío de un mensaje ES-Alert a la población.

Cerca de 2.000 vecinos tuvieron que permanecer confinados y alrededor de un centenar de personas fueron evacuadas. Entre ellas se encontraban los participantes de un campamento de verano en el que había unos 50 menores.

En las labores de extinción participaron decenas de dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. El fuego afectó a unas 770 hectáreas de terreno.