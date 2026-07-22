Preocupación en el Gobierno madrileño ante el riesgo de incendios por la afluencia de visitantes en el eclipse: "Es un momento muy sensible"

El próximo 12 de agosto, miércoles, la luna se interpondrá entre la Tierra y el sol de tal forma que desde algunos puntos del planeta parecerá ocultar por completo al astro durante un breve intervalo de tiempo. Buena parte de la península Ibérica, el norte y el este, caen dentro de esa zona que se conoce como "franja de totalidad", el lugar en que el eclipse será total. Es la primera vez en más de 100 años, desde 1905, que eso ocurre en España. Y la expectación que el fenómeno está generando es muy elevada, también en Madrid.

La región es uno de los lugares que entran en esa franja de totalidad. El eclipse será absoluto en hasta 93 municipios de los 179 de la comunidad autónoma, fundamentalmente en la Sierra Norte y el corredor del Henares. Madrid capital no es uno de ellos, en la ciudad se podrá ver de forma parcial. Por eso se prevén numerosos desplazamientos hacia las localidades del norte y el este de la región.

Desde el Gobierno regional se lleva meses trabajando en ello. El eclipse, primero de un trío que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027, fundamentalmente visible desde el sur de España, y uno anular, el 26 de enero de 2028, es percibido no solo como un fenómeno astronómico único, sino también como una oportunidad de dar a conocer el potencial turístico de una zona, la de la Sierra Norte, mayoritariamente visitada hasta la fecha solo por madrileños. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, lo explicitaba este martes en un encuentro informativo y se felicitaba de que los niveles de ocupación hotelera en la zona para las noches alrededor del 12 de agosto están desde hace tiempo prácticamente al 100%, con parte de esas reservas, "muchísimas" era su expresión, procedentes del extranjero.

Entre las actuaciones que se han puesto en marcha, la Comunidad de Madrid habilitará 52 puntos de observación en otros tantos municipios, 40 de ellos dentro de la franja de totalidad, otros 12 en los que el eclipse será parcial, en los que además se distribuirá información en forma de dípticos y con presencia de monitores para una observación guiada.

El principal de estos puntos se ubicará en Buitrago del Lozoya, donde se celebrará el bautizado como Festival del Eclipse. La localidad no es solo una en las que más tiempo durará el eclipse en la región, un minuto y 18 segundos, apenas 11 segundos menos que en Somosierra, que será donde más dure. Además, dispone de un lugar óptimo, el área recreativa de las Piscinas de Riosequillo. Allí, además de observar el cielo, se dispondrán actividades para niños como castillos hinchables, juegos y pintacaras, actuaciones musicales, foodtrucks y exposiciones sobre el fenómeno, además de una retransmisión continuada de la evolución del sol. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Buitrago firmaron hace unas semanas un convenio por valor de 70.000 euros para la celebración de este evento.

El aforo quedará limitado a 3.000 personas, que podrán acceder gratuitamente, previa reserva de entrada, algo que se puede hacer online en la página web del ayuntamiento de la localidad desde las 10 horas de este miércoles 22 de julio. La limitación a 3.000 personas tiene que ver con la capacidad del aparcamiento de esa área recreativa.

La Comunidad de Madrid no ha elaborado una estimación del impacto económico que puede tener el eclipse. Desde el Ministerio de Economía se ha previsto que en el conjunto de España llegue a 347,6 millones de euros. En las 36 provincias por las que pasa la franja de totalidad se prevé la llegada adicional de 446.700 turistas. El Gobierno calcula un incremento del 7,9% en los asientos de avión respecto a la misma semana de 2025 y un aumento del 17,8% de las reservas hoteleras en comparación con agosto de 2025. El gasto turístico adicional sería de 342,19 millones de euros, 247,29 millones de euros procedentes de turistas extranjeros y 94,9 millones de euros de los residentes.

El optimismo en torno al eclipse viene acompañado, no obstante, de una preocupación. El fenómeno tendrá lugar en un momento de altas temperaturas y de máximo riesgo de incendios. Lo corroboraba García Martín este martes: "Es un momento muy sensible". Es una inquietud compartida por la Delegación del Gobierno en Madrid. En los encuentros con alcaldes de la zona que ha venido manteniendo el delegado, Francisco Martín, ha recordado que el eclipse coincidirá con la época más peligrosa respecto al fuego.

En este sentido, el Ejecutivo regional activará el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) en situación operativa 0 y prevé reforzar los recursos de Emergencias 112 y del Cuerpo de Bomberos. De manera adicional, agentes forestales realizarán visitas preventivas a las 52 ubicaciones seleccionadas. Y se recuerda, asimismo, que las comunicaciones con los servicios de Emergencias se garantizan mediante sistemas con tecnología TETRA (Terrestrial Trunked Radio), que, gracias a su red de repetidores con baterías de respaldo sigue operativa ante apagones eléctricos o interrupciones del servicio telefónico y de Internet.

No obstante, desde las administraciones se insiste en la importancia de que la ciudadanía extreme las precauciones. Con la inquietud por el incendio de Mierla, en la provincia de Guadalajara, y la reciente experiencia del fuego de la semana pasada en Lozoyuela, la atención a incidentes de este tipo es máxima. Se insiste particularmente, ante el elevado número de desplazamientos que se prevén, en estacionar los vehículos privados únicamente en lugares autorizados para ello y de manera especial en no hacerlo en arcenes, caminos forestales ni lugares que puedan obstaculizar el paso de las unidades de emergencia.

A ello se añaden las recomendaciones habituales: respetar flora y fauna, no arrojar cerillas, colillas ni objetos encendidos o inflamables y recoger los residuos que se generen en el medio natural, particularmente vidrio, latas y envases.

Con el riesgo de incendios, la otra gran advertencia que se lanza desde la administración regional tiene que ver con la propia seguridad de los asistentes, en concreto con su salud visual. Se teme que se pueda pasar del momento eclipse al momento oftalmólogo. Por ello se insiste en trasladar que se usen únicamente gafas homologadas y filtros homologados en cámaras, prismáticos, telescopios y teléfonos móviles.

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En ningún caso, subrayan, se debe mirar directamente al sol o usar dispositivos sin un filtro certificado y se insiste en que ni gafas de sol ni radiografías ni filtros caseros protegen adecuadamente. A ese respecto la Comunidad de Madrid ya ha entregado unas 20.000 gafas homologadas en actividades divulgativas y en la Feria Madrid es Ciencia, celebrada el pasado mes de marzo, y prevé facilitar de manera gratuita, hasta fin de existencias, otras 36.500 en los 52 puntos señalizados para la observación, que se pueden consultar en la web específicamente creada para el eclipse.