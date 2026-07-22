Ocho de cada diez alumnos de FP online en Madrid estudian en centros privados

La Formación Profesional a distancia vive una expansión sin precedentes en la Comunidad de Madrid, aunque su crecimiento se está produciendo de manera muy desigual. Y es que ocho de cada diez alumnos madrileños matriculados en esta modalidad estudian ya en centros privados, según el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO.

Presentado este martes, el estudio refleja que en el curso 2024-2025, la región contabilizaba 51.495 estudiantes de FP a distancia. De ellos, 42.736 (el 83%) estaban matriculados en centros privados, frente a los apenas 8.759 de la enseñanza pública. Una diferencia que se ha ensanchado de forma acelerada durante los últimos seis cursos.

En 2018-2019, Madrid tenía apenas 8.697 alumnos en esta modalidad: 5.628 en la privada y 3.069 en la pública. Desde entonces, la matrícula online ha crecido un 492%. Sin embargo, mientras la red pública ha incorporado 5.690 estudiantes, la privada ha sumado 37.108, más de seis veces más en términos absolutos.

El fenómeno resulta especialmente acusado en los grados superiores. En ellos, los centros privados reúnen 32.117 alumnos a distancia, frente a los 5.847 de la pública. En los grados medios, la diferencia es de 10.619 frente a 2.912, respectivamente.

La oferta de centros también refleja este desequilibrio. Los privados que imparten grados superiores a distancia han pasado de 28 a 102 entre 2018 y 2024, un crecimiento del 264%. Los públicos han aumentado de 12 a 21. En grado medio, la red privada ha saltado de 16 a 51 centros, mientras la pública ha avanzado de ocho a 15.

El sindicato atribuye este desplazamiento a la insuficiencia de plazas públicas y a la escasez de oferta en algunas de las titulaciones con mayor demanda, especialmente las vinculadas a sanidad, informática, educación infantil o integración social. Por ello, advierte de que la elección de un centro privado no siempre responde a una preferencia del alumnado, sino a la falta de alternativas.

La distancia es, además, la modalidad que ha terminado inclinando el conjunto de la FP madrileña hacia la titularidad privada. Aunque la enseñanza presencial sigue siendo mayoritariamente pública, con un 62,4% de los estudiantes,, al sumar la oferta online la privada alcanza ya el 50,59% de todas las matrículas de FP de la región.

Frente a estos datos, CCOO reclama ampliar las plazas públicas y establecer una regulación común para la enseñanza online que garantice tutorías, prácticas presenciales, transparencia en los resultados y controles sobre la calidad. “La FP en línea se ha convertido en el principal vector de expansión privada”, concluye el informe.