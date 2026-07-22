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Esta nueva fuente de Madrid será tan alta como un edificio de tres plantas: superará a las de Cibeles y Neptuno

Las primeras obras ya están en marcha y el calendario municipal contempla que pueda estar terminado antes que el espacio que lo rodeará

La nueva construcción superará en dimensiones a la emblemática fuente de Neptuno

La nueva construcción superará en dimensiones a la emblemática fuente de Neptuno / AYUNTAMIENTO DE MADRID

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid está a punto de sumar un nuevo elemento a su paisaje urbano. Será visible desde la distancia, alcanzará la altura aproximada de un edificio de tres plantas y marcará uno de los accesos a uno de los proyectos más ambiciosos que actualmente se construyen en la capital.

Las primeras obras ya están en marcha y el calendario municipal contempla que pueda estar terminado antes que el espacio que lo rodeará. Con una estética monumental y contemporánea, el nuevo hito cambiará la imagen del entorno de Ventas y entrará directamente en la lista de las construcciones más llamativas de la zona.

Neptuno aparece sobre una concha tirada por hipocampos y con una serpiente enroscada en su mano derecha

Fuente de Neptuno en el Prado de Madrid / Ayuntamiento de Madrid

Una fuente monumental en este conocido barrio de Madrid

El elemento que coronará simbólicamente el nuevo Parque Ventas no será una escultura ni un gran banco urbano. El Ayuntamiento de Madrid construirá una fuente monumental de hasta 10 metros de altura sobre la plataforma verde que cubrirá este tramo de la M-30.

La instalación se ubicará en la plaza de la América Española, en el acceso al parque desde el distrito de Salamanca. Su función será actuar como una gran puerta de entrada y como un punto de referencia reconocible desde diferentes zonas del entorno.

Las obras de cimentación ya han comenzado y las previsiones municipales apuntan a que la fuente pueda estar finalizada este otoño. De cumplirse el calendario, estaría lista antes de la inauguración completa del nuevo puente verde, prevista para 2027.

Más alta que las fuentes de Cibeles y Neptuno

Con una altura máxima de diez metros, la nueva fuente de Parque Ventas superará a dos de los monumentos más conocidos de Madrid: las fuentes de Cibeles y Neptuno, cuyos conjuntos escultóricos rondan los ocho metros.

La nueva construcción se situará así entre las fuentes monumentales más altas de la capital, aunque no alcanzará el primer puesto, pues ese lugar seguirá perteneciendo a la fuente de Juan de Villanueva, situada en el Parque del Oeste, que alcanza aproximadamente los 21 metros de altura.

La instalación se ubicará en la plaza de la América Española, en el acceso al parque desde el distrito de Salamanca

La instalación se ubicará en la plaza de la América Española, en el acceso al parque desde el distrito de Salamanca / REDES

Parque Ventas: el gran puente verde sobre la M-30

La fuente será uno de los elementos más destacados de Parque Ventas, la plataforma verde que cubrirá un tramo de la M-30 para conectar los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. El nuevo espacio tendrá una superficie aproximada de 16.370 metros cuadrados y permitirá unir peatonal y paisajísticamente la Quinta de la Fuente del Berro con la zona verde situada al otro lado de la circunvalación.

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La plataforma tendrá cerca de 197 metros de longitud y transformará una zona actualmente dividida por la autovía en un gran espacio destinado al paseo, el descanso y las actividades al aire libre. Sobre la nueva estructura se plantarán alrededor de 960 árboles y más de 48.800 arbustos. El proyecto también contempla la creación de áreas infantiles, instalaciones de calistenia y una zona destinada a actuaciones y actividades culturales.

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