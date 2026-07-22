El mundo se vuelca con Casa Árabe: 300 intelectuales de 40 países reclaman a Almeida que pare el desalojo

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de recuperar las históricas Escuelas Aguirre ha convertido el futuro de Casa Árabe en una cuestión de alcance internacional. Más de trescientos intelectuales, investigadores, escritores, docentes, traductores, artistas y antiguos responsables políticos de cuarenta países han firmado una petición para exigir la revocación del desalojo y garantizar la continuidad de la institución en su sede de la calle Alcalá.

La iniciativa, registrada ante el Consistorio madrileño, ha sido impulsada por la presidenta del Foro Mundial de la Lengua Árabe, Bahira Abdulatif, intelectual iraquí residente en España. El documento reclama al Ayuntamiento y al resto de administraciones implicadas que encuentren una solución que permita a Casa Árabe permanecer en las Escuelas Aguirre, edificio que ocupa desde marzo de 2008.

Entre los firmantes figuran el exministro de Cultura jordano Salah Jarrar, el exministro de la Autoridad Nacional Palestina, Hisham Ali Abdel Razek, y los exembajadores palestinos Elias Sanbar y Muhammad Amro. La petición también reúne apoyos destacados del ámbito universitario, como el catedrático iraquí Muhsin al-Musawi, la arabista española Carmen Ruiz Bravo y el investigador Waleed Saleh. A ellos se suman creadores como el músico Naseer Shamma, los poetas Qassim Haddad, Ali Jaafar Al-Allaq y Nouri Al Jarrah, el escritor egipcio Khaled Al Khamissi y el novelista jordano Subhi Fahmawi.

“En un tiempo en el que crecen la incomprensión, la polarización y los discursos de exclusión, las instituciones dedicadas a la cultura y al encuentro entre los pueblos resultan más necesarias que nunca”, sostiene el escrito presentado al Ayuntamiento madrileño. Los firmantes destacan Casa Árabe como “un activo cultural de primer orden” y un ejemplo de diplomacia cultural entre España y el mundo árabe; y expresan su solidaridad con la dirección, los trabajadores y las personas que han contribuido durante dos décadas a consolidar su programación.

Salida fijada para septiembre

El conflicto comenzó el pasado 29 de junio, cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció que el Ayuntamiento recuperaría la posesión de las Escuelas Aguirre para rehabilitarlas y destinarlas posteriormente a un uso municipal todavía sin concretar. El regidor ha justificado la decisión por los problemas de conservación y el deterioro estructural del inmueble, que atribuye a una gestión deficiente durante la anterior etapa de Casa Árabe.

El Consistorio ha fijado el 1 de septiembre como fecha límite para que Casa Árabe abandone las instalaciones. Por el momento, no se ha anunciado una sede alternativa, aunque el Gobierno municipal asegura que colaborará en la búsqueda de una nueva ubicación.

Los alumnos de Casa Árabe también han mostrado su rechazo a la medida, concentrándose este martes ante el Palacio de Cibeles para reclamar más tiempo y una alternativa que permita mantener la programación. Los estudiantes consideran que el plazo concedido es insuficiente para trasladar las instalaciones y reorganizar las actividades, especialmente durante el mes de agosto. La campaña promovida por el alumnado ha reunido miles de firmas.

El desalojo ha provocado también el rechazo de los principales grupos de la oposición municipal. PSOE y Más Madrid han cuestionado la decisión y exigido explicaciones sobre el futuro del edificio y la continuidad de Casa Árabe. Ambos grupos reprochan al Ejecutivo de Almeida que haya ordenado la salida sin concretar previamente una nueva sede. El PP, por su parte, defiende que la recuperación de las Escuelas Aguirre es una decisión legal y necesaria para proteger un inmueble municipal histórico.