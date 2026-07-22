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Muere un trabajador en un accidente en los talleres de Renfe en Villaverde (Madrid)

El suceso tuvo lugar durante unos trabajos de mantenimiento en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Madrid, donde se investigan las causas

Talleres de Renfe en Villaverde

Talleres de Renfe en Villaverde / Renfe

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Gloria Barrios

Un trabajador falleció este miércoles y otros dos resultaron heridos de diversa consideración en un accidente laboral en la Base de Mantenimiento Integral (BMI) en Villaverde (Madrid).

Según informó Renfe en un comunicado, el accidente se produjo en el transcurso de unos trabajos de mantenimiento, por causas que están siendo investigadas.

De una empresa contratista

El empleado muerto pertenecía a una empresa contratista que prestaba servicio en la planta.

Renfe lamentó el fallecimiento y trasladó sus condolencias a sus familiares, compañeros y allegados.

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Aparte de las diligencias policiales y judiciales abiertas, la compañía llevará a cabo una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar sus causas, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a producirse en el futuro.

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