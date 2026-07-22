La estación de Metro Estadio Metropolitano en Madrid tendrá un nuevo acceso para mejorar la movilidad en grandes eventos

La estación de Metro Estadio Metropolitano, en la Línea 7, contará con un nuevo acceso para mejorar la movilidad durante los partidos de fútbol, conciertos y grandes eventos que se celebran en el recinto. La actuación tendrá un presupuesto de 9,7 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la propuesta de adjudicación de las obras para construir un nuevo acceso en la estación de Metro Estadio Metropolitano, situada en la Línea 7.

La intervención busca facilitar la entrada y salida de viajeros en los momentos de mayor afluencia y reducir las aglomeraciones que se producen actualmente en los accesos mediante escaleras.

La principal actuación será una rampa de 110 metros de longitud y seis metros de anchura que conectará la calle con el vestíbulo de la estación. Su recorrido contará con iluminación, un sistema de drenaje para recoger las aguas pluviales y una zona ajardinada en la parte central.

Las claves La estación registra picos de hasta 18.000 usuarios durante partidos y conciertos.

durante partidos y conciertos. El proyecto incluye una rampa de 110 metros de longitud y seis metros de anchura .

. Se construirá un segundo vestíbulo de 1.254 metros cuadrados .

. La infraestructura dispondrá de 26 pasos de control, ocho escaleras mecánicas y cinco ascensores .

. Las obras cuentan con un presupuesto de 9,7 millones de euros y durarán doce meses.

Hasta 18.000 usuarios en partidos y conciertos

La estación de Estadio Metropolitano registra picos de hasta 18.000 viajeros durante la celebración de partidos de fútbol, conciertos y otros grandes eventos.

Con el nuevo acceso, el Ejecutivo madrileño prevé reducir los tiempos de espera, mejorar la gestión de los flujos de pasajeros y aumentar la capacidad operativa de la estación.

Un segundo vestíbulo con acceso directo a los andenes

El proyecto incluye también la construcción de un segundo vestíbulo de 1.254 metros cuadrados, equipado con 26 pasos de control, ocho escaleras mecánicas y cinco ascensores con conexión directa a los andenes.

La actuación pretende reforzar la accesibilidad de la estación y facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida, especialmente en las jornadas con una elevada concentración de viajeros.

Conexión con la futura Ciudad del Deporte

Las obras se han diseñado de forma coordinada con el desarrollo de la futura Ciudad del Deporte. El objetivo es integrar los recorridos peatonales del nuevo complejo con los accesos al Riyadh Air Metropolitano y con la red de Metro.