Mercedes-Benz Fashion Week Madrid revela el programa de su próxima edición, que se celebrará del 14 al 19 de septiembre

Del 14 al 19 de septiembre, Madrid volverá a situarse en el centro del mapa de la moda internacional con la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Organizada por IFEMA Madrid y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la pasarela presentará las colecciones de la temporada primavera/verano 2027 a lo largo de seis jornadas que buscan transformar las calles de la capital en un escenario para la moda de autor.

La edición de septiembre marcará un punto de inflexión en el formato del evento gracias a la incorporación de nuevos espacios que expanden el concepto tradicional de la pasarela. El Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela acogerá la jornada inaugural, mientras que el Palacio de Cibeles estrenará un planteamiento renovado. Sin embargo, la principal novedad será el traslado de la mayor parte de la programación al Campus de Comunicación y Artes en Madrid – San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija.

Entre los eventos más destacados de esta edición figura la celebración del décimo aniversario de Palomo, uno de los hitos del calendario, así como el regreso de firmas clave en la evolución reciente de la moda española como Redondo Brand, Alvarno y Moisés Nieto. A ellos se suman nombres ya consolidados dentro de la programación oficial, entre ellos Juan Vidal, Adolfo Domínguez, Ernesto Naranjo, Acromatyx y Álex Rivière.

Modelos de Custo Barcelona desfilan en la Mercedes-Benz Fashion Week, en la Feria de Madrid IFEMA. / A. Pérez Meca

Talento internacional

Los galardones de esta edición, impulsados por el Ayuntamiento de Madrid, reconocerán dos trayectorias especialmente relevantes dentro del panorama de la moda. Por un lado, el Premio Diseñador Nacional Mercedes-Benz Fashion Week Madrid recaerá en Hannibal Laguna por una carrera marcada por su legado creativo y proyección internacional. El reconocimiento coincide, además, con el 40º aniversario de la firma.

En el ámbito internacional, el Premio Diseñador Internacional será otorgado a Agua by Agua Bendita, firma que llega de la mano de la plataforma Latin American Fashion Awards, creada para impulsar la visibilidad y el desarrollo del talento latinoamericano en el circuito global. El jurado reconoce así una propuesta que combina identidad cultural e innovación, estableciendo un diálogo entre tradición y modernidad .

Calendario oficial

Lunes, 14 de septiembre

La edición arrancará en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, una nueva localización que aportará una imagen renovada para la primera jornada del evento. Pedro del Hierro será el encargado de abrir el calendario, seguido por Simorra y el regreso de Adolfo Domínguez a la pasarela madrileña.

Martes, 15 de septiembre

El Palacio de Cibeles acogerá una de las jornadas más relevantes de la semana. Agua by Agua Bendita, distinguida con el Premio Diseñador Internacional, abrirá el día, seguida por el estreno de Celia B en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. A continuación desfilarán Ágatha Ruiz de la Prada y Hannibal Laguna. La programación comenzará previamente con una presentación de Juan Vidal en el Hotel Palace y culminará con el desfile especial de Palomo.

Los diseñadores Álex Miralles y Nacho Aguayo durante el desfile de Pedro del Hierro. / Jesús Hellá­n

Miércoles, 16 de septiembre

El Campus de Comunicación y Artes en Madrid – San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija debutará como sede oficial con una jornada centrada en la moda de autor. Moisés Nieto abrirá los desfiles, seguido por Ernesto Naranjo. Completarán el programa Baro Lucas, Acromatyx y Álvaro Calafat, este último dentro del formato OFF.

Jueves, 17 de septiembre

La segunda jornada en Nebrija comenzará con los desfiles de Odette Álvarez y Malne. Posteriormente tendrá lugar el debut de Antonio del Canto en la pasarela oficial, tras su paso por EGO. Isabel Sanchis continuará antes del regreso de Redondo Brand, que presentará su colección en formato OFF.

Viernes, 18 de septiembre

Maison Mesa inaugurará la programación del viernes, seguida por Custo Barcelona. Posteriormente desfilarán Lola Casademunt by Maite y Yolancris, mientras que Alvarno protagonizará uno de los regresos más esperados con un desfile en formato OFF.

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Sábado, 19 de septiembre | Plataforma EGO

La clausura de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid volverá a estar dedicada a EGO, la plataforma destinada a impulsar a la nueva generación de diseñadores. La Universidad Nebrija acogerá las presentaciones de Apolineo Studio, Biyeyemete, Cotes, Isabel Is My Name, Karla Aguilar y Miss Take, poniendo el broche final a una edición que volverá a situar el foco en el talento emergente.