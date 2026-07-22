MERCADILLOS
Este es el mercadillo de Madrid donde puedes comprar ropa por 1 euro: el próximo fin de semana será su última edición antes de las vacaciones
En su cierre de la temporada estival, el mercadillo contará con un catálogo de muebles, decoración y menaje
Mientras damos la bienvenida a la tercera ola de calor del verano también despedimos la temporada de mercadillos al aire libre. Como consecuencia de las altas temperaturas, son muchos los vendedores que cerrarán sus puestos de venta, al menos, hasta septiembre. Así, este fin de semana podría ser la última oportunidad de hacernos con los mejores chollos en moda, menaje, e incluso decoración.
Este es el caso del Mercado Circular de Recumadrid, en Puente de Vallecas. El mercadillo solidario conocido por tener toda su ropa a un euro se despide con la llegada de las vacaciones y celebrará este sábado 25 de julio su última edición, para la que ha previsto incluir varias sorpresas.
Renovar el armario... y la casa, al mejor precio
Aunque este mercadillo es más conocido por ofrecer la oportunidad de renovar el armario al mejor precio, en esta, su última edición del verano, el Mercado Circular ha sorprendido incluyendo un catálogo inédito de muebles, decoración, menaje y otros tesoros únicos, también a precios imbatibles.
Con entrada libre, este mercado se celebrará en su ubicación habitual en la nave de la calle Trole, 10, en Puente de Vallecas, de 10:00 a 14:00 horas de la mañana. Y tú, ¿vas a perder la oportunidad de conseguir las mejores piezas o eres de los que madrugan en busca de gangas?
"Hagamos circular el cambio"
Desde Recumadrid han querido reforzar su objetivo solidario y sostenible, buscando mostrar al ciudadano la importancia y el impacto que tiene la gestión de residuos en nuestra sociedad. Así siguiendo la definición de economía circular proporcionada por la fundación madrileña 'Ellen McArthur', desde esta organización pretenden "conservar la utilidad de los productos, sus componentes y materiales el mayor tiempo posible de manera que conserven su valor".
De esta manera, bajo el lema "Hagamos circular el cambio", la organización ha anunciado que aquellos visitantes que acudan al mercadillo el próximo sábado no solo podrán comprar miles de piezas de segunda mano, sino que también podrán traer sus propios artículos para venderlos.
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