La mítica película que marcó a toda una generación podrá verse gratis en pleno centro de Madrid este miércoles: uno de los mayores clásicos de los años 80

No es un secreto. Madrid multiplica durante el verano sus propuestas culturales al aire libre. Plazas, parques y espacios emblemáticos de la capital se convierten en escenarios para conciertos, exposiciones, festivales y proyecciones que permiten disfrutar de la ciudad de una forma diferente cuando cae la noche.

Entre los planes más populares de esta época destacan las sesiones de cine en espacios públicos, una tradición que combina ocio, nostalgia y vida urbana. Esta semana, uno de los puntos más transitados del centro acogerá una cita gratuita con aforo limitado y una película que marcó a varias generaciones.

Disfruta de los últimos estrenos en los cines de verano de Madrid / REDES

'Regreso al futuro' se proyectará gratis en la plaza de Callao

La plaza de Callao acogerá este miércoles por la noche una proyección gratuita de 'Regreso al futuro', la mítica película dirigida por Robert Zemeckis. La cinta podrá verse en la gran pantalla exterior principal de los Cines Callao, lo que permitirá seguir la proyección desde distintos puntos de la plaza. La iniciativa forma parte de las celebraciones por el centenario de los Cines Callao, inaugurados hace cien años en pleno centro de Madrid.

Horario de la proyección

El acceso al espacio habilitado comenzará a las 21.00 horas, mientras que la película arrancará a las 21.30 horas. La experiencia contará con un aforo limitado de 164 personas y se instalarán butacas para los asistentes con agua y palomitas gratis. Las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad disponible, por lo que conviene acudir con antelación.

El acceso al espacio habilitado comenzará a las 21.00 horas, mientras que la película arrancará a las 21.30 horas / Ayuntamiento de Madrid

Palomitas y agua gratis para los asistentes

Quienes consigan asiento encontrarán en sus butacas palomitas y agua gratuitas. Además, el público podrá llevar su propia comida y bebida, siempre que no sea alcohólica.

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Esta propuesta pretende trasladar la experiencia cinematográfica más allá de las salas y recuperar el espíritu de los tradicionales cines de verano en uno de los espacios públicos más reconocibles de Madrid. Según Cines Callao, la acción nace como un gesto de agradecimiento a la ciudad y busca reivindicar las plazas y calles como lugares para la cultura.