EN UN PINAR
Un incendio de Almorox (Toledo) obliga a desalojar varias viviendas: efectivos de Castilla-La Mancha y Madrid trabajan para frenarlo
Protección Civil ha ordenado el desalojo de las primeras viviendas de la urbanización El Romillo y ha habilitado un punto de encuentro en Villa del Prado
El incendio declarado en un pinar próximo a la urbanización El Romillo, en Almorox (Toledo), ha obligado a evacuar varias viviendas de la Urbanización El Encinar del Alberche. Además, el municipio de Villa Del Prado (Madrid) se ha confinado por el avance del fuego.
En las labores de extinción trabajan medios de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. Protección Civil de Villa del Prado ha informado de que ya se están desalojando las calles más cercanas al pinar de Almorox, correspondientes a las fases 4 y 5 de la urbanización.
"Rogamos al resto de los vecinos que permanezcan en sus domicilios, con puertas y ventanas cerradas, y preparados para ser evacuados en caso de que sea necesario", ha señalado el organismo a través de las redes sociales.
Colaboración de Madrid
Además, las autoridades han pedido a los ciudadanos que no se desplacen desde el casco urbano hasta la urbanización El Encinar del Alberche.
El Plan INFOCAM de Castilla-La Mancha ha ordenado el corte de la carretera N-403 entre el cruce de Cadalso de los Vidrios, en la Comunidad de Madrid, y la localidad toledana de Almorox.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha informado de que ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales y de que se han desplazado a la zona 15 dotaciones terrestres y aéreas de los Bomberos.
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