TRAS SU IMPUTACIÓN POR PRESUNTO ACOSO
Feijóo, sobre el alcalde de Móstoles: "Veremos lo que dicen los tribunales. Es lo correcto"
El PP defiende la presunción de inocencia de Bautista, investigado por presunto acoso sexual y laboral a una exedil de su partido
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles que sean los tribunales quienes determinen la situación del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, investigado por presunto acoso sexual y laboral a una exconcejal de su partido. "En esta casa tiene un expediente informativo abierto y el partido en la Comunidad de Madrid mantiene una posición de confianza en su inocencia. Veremos lo que dicen los tribunales. Es lo correcto", ha señalado durante el balance del curso político celebrado en la sede nacional del PP, en Madrid.
La jueza de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha citado a Bautista a declarar como investigado el próximo 9 de octubre, después de rechazar el recurso presentado por su defensa contra la admisión a trámite de la querella. La magistrada considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito.
La exedil ratificó hace dos semanas su denuncia y relató tres supuestas proposiciones sexuales del alcalde que, tras ser rechazadas, habrían derivado en un presunto acoso laboral. Bautista niega las acusaciones desde el primer momento y ha descartado dimitir.
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