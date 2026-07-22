OBRAS EN MADRID
La estación de Atocha estrena un aparcamiento de 1.357 plazas con puntos de recarga eléctrica
Adif pone en marcha el nuevo aparcamiento de la estación madrileña con una inversión de más de 26 millones de euros y financiación europea
Adif ha puesto en servicio el nuevo aparcamiento de la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, una infraestructura con 1.357 plazas distribuidas en dos módulos que amplía la capacidad de estacionamiento del principal nodo ferroviario del país e incorpora mejoras tecnológicas y de sostenibilidad.
El nuevo aparcamiento está formado por dos módulos. El P3A cuenta con cuatro niveles y ofrece 526 plazas, de las que 42 están reservadas para personas con movilidad reducida. Por su parte, el P3B dispone de 831 plazas distribuidas en tres plantas y una amplia superficie exterior.
La infraestructura incorpora una cubierta fotovoltaica, 60 puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de guiado de plazas, información al viajero y la digitalización de los sistemas de acceso y gestión del aparcamiento. Además, se han habilitado nuevos accesos tanto para peatones como para vehículos.
El recinto dispone de cuatro accesos principales de entrada y salida: dos conectados con la gran rampa de acceso rodado y otros dos con la calle Antonio Nebrija. También cuenta con diez núcleos de comunicación con escaleras fijas, tres de ellos equipados con dos ascensores cada uno.
Las claves
- El nuevo aparcamiento suma 1.357 plazas repartidas entre los módulos P3A y P3B.
- Dispone de 60 puntos de recarga para vehículos eléctricos y una cubierta fotovoltaica.
- La actuación ha supuesto una inversión de más de 26 millones de euros.
- El proyecto ha contado con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-NextGenerationEU.
Inversión con fondos europeos
La actuación ha supuesto una inversión de más de 26 millones de euros y ha contado con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Nueva organización de los aparcamientos
Con la entrada en funcionamiento de esta infraestructura, Adif reorganiza la oferta de estacionamiento en la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes:
- P1 Premium: 175 plazas destinadas principalmente a usuarios de corta estancia y, próximamente, a servicios con reserva anticipada.
- P2 Preferente: 301 plazas para rotación y un espacio específico con 74 plazas para vehículos VTC.
- P3A Standard: 526 plazas para rotación y empresas de alquiler de vehículos.
- P3B Económico: 701 plazas destinadas a estancias de larga duración y abonados ferroviarios.
- P3B Cuña: 130 plazas para actividades de movilidad, como alquiler de vehículos, preparación de flotas y recarga de vehículos eléctricos.
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