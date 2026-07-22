La estación de Atocha estrena un aparcamiento de 1.357 plazas con puntos de recarga eléctrica

Adif ha puesto en servicio el nuevo aparcamiento de la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, una infraestructura con 1.357 plazas distribuidas en dos módulos que amplía la capacidad de estacionamiento del principal nodo ferroviario del país e incorpora mejoras tecnológicas y de sostenibilidad.

El nuevo aparcamiento está formado por dos módulos. El P3A cuenta con cuatro niveles y ofrece 526 plazas, de las que 42 están reservadas para personas con movilidad reducida. Por su parte, el P3B dispone de 831 plazas distribuidas en tres plantas y una amplia superficie exterior.

La infraestructura incorpora una cubierta fotovoltaica, 60 puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de guiado de plazas, información al viajero y la digitalización de los sistemas de acceso y gestión del aparcamiento. Además, se han habilitado nuevos accesos tanto para peatones como para vehículos.

Imagenes de la estación de Atocha, en Madrid. / Alba Vigaray / EPE

El recinto dispone de cuatro accesos principales de entrada y salida: dos conectados con la gran rampa de acceso rodado y otros dos con la calle Antonio Nebrija. También cuenta con diez núcleos de comunicación con escaleras fijas, tres de ellos equipados con dos ascensores cada uno.

Las claves El nuevo aparcamiento suma 1.357 plazas repartidas entre los módulos P3A y P3B.

repartidas entre los módulos P3A y P3B. Dispone de 60 puntos de recarga para vehículos eléctricos y una cubierta fotovoltaica.

para vehículos eléctricos y una cubierta fotovoltaica. La actuación ha supuesto una inversión de más de 26 millones de euros .

. El proyecto ha contado con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea-NextGenerationEU.

Inversión con fondos europeos

La actuación ha supuesto una inversión de más de 26 millones de euros y ha contado con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Nueva organización de los aparcamientos

Con la entrada en funcionamiento de esta infraestructura, Adif reorganiza la oferta de estacionamiento en la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes: