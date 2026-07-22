Detenido el monitor del campamento de verano en Arroyomolinos investigado por presunta agresión sexual a dos menores

La Guardia Civil ha informado de que el martes se produjo la detención de un monitor de un campamento de verano en Arroyomolinos acusado de agredir sexualmente a dos niñas menores de edad cuyos padres habían denunciado los hechos.

La denuncia fue interpuesta la semana pasada, si bien los hechos se habrían producido hace ya varios días. El caso está ahora en manos del Equipo de Policía Judicial de Arroyomolinos, con apoyo del Equipo de Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Se trata de un presunto caso de agresión sexual a dos menores, si bien la Guardia Civil no descarta por completo que puedan conocerse más casos por parte de un monitor de un campamento de verano organizado por la Mancomunidad del Suroeste y desarrollado por una empresa privada, adjudicataria de una licitación pública.

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El Ayuntamiento de Arroyomolinos, por su parte, informó ya en la víspera de que no descarta presentarse como acusación particular contra el detenido, y ha puesto a disposición de las familias de las menores "todos los recursos disponibles" del área de Servicios Sociales para que reciban apoyo psicológico y asesoramiento legal.