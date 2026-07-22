Descubre el impresionante claustro del siglo XVII que se transformará en el gran escenario cultural del verano en Madrid

Situado en pleno corazón de Madrid, en el barrio de la Latina, se esconde el que es considerado como el centro educativo más antiguo de Madrid. Este edificio que ha contado con algunos de los alumnos y profesores más ilustres de la historia de nuestro país como Lope de Vega, Calderón de la barca o Francisco de Quevedo es conocido no solo por los personajes que comenzaron sus carreras entre sus muros, sino también por la increíble conservación de los mismos.

Heredero de los Estudios de la Villa (1346), del Colegio Imperial (1603), y de los Reales Estudios de San Isidro (1625), el edificio que describimos cuenta actualmente con increíbles tesoros en su interior, como su claustro y escalera barroca, o su elegante capilla que data de 1723.

El Instituto San Isidro, institución que contó con varios e ilustres alumnos, se encuentra en la calle Toledo, 39 de Madrid / Turismo Madrid

¿Sabes ya de qué institución se trata? Hablamos ni más ni menos que del Instituto San Isidro de Madrid, fundado en 1845 y que año tras año convierte su claustro en un escenario para albergar la programación cultural de la capital: actuaciones musicales, teatrales y artísticas, todas tiene cabida en este espacio histórico.

La 42ª edición de Veranos de la Villa llega al claustro

Este año, con motivo de la 42ª edición de Veranos de la Villa que se celebrará hasta el próximo 30 de agosto, el conocido como Claustro del Pozo acogerá las actuaciones de artistas y bandas como Andrés Barrios; Dani de Morón; Sandra Carrasco & David de Arahal; Olga María Ramos; Antonio Lizanao; Teresinha Landeiro; Iván 'Melón' Lewis o Daniel 'Donny' López.

El conocido como 'Claustro del Pozo' acogerá diferentes actuaciones musicales, teatrales o de danza, a partir de las 22:00 horas / Turismo Madrid

Con géneros muy variados que abarcan el flamenco, el fado o el jazz, este claustro no solo contará con representaciones musicales, sino que también albergará otras iniciativas artísticas. Entre ellas destacan la obra de teatro 'Dos tronos dos reinas', el musical 'El Profesor', espectáculos de creación pictórica como 'Galería' o danza en directo.

Programación cultural del IES San Isidro en julio Martes 28 de julio a las 22:00 horas: 'Alma de Tablao. Cuna y Memoria del Flamenco'. Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid.

'Alma de Tablao. Cuna y Memoria del Flamenco'. Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid. Miércoles 29 de julio a las 22:00 horas : 'Marea Viva'. Andres Barrio.

: 'Marea Viva'. Andres Barrio. Jueves 30 de julio a las 22:00 horas: 'Castiza'. Vanesa Coloma

'Castiza'. Vanesa Coloma Viernes 31 de julio a las 22:00 horas: 'Guitarra flamenca'. Dani de Morón

¿Cómo conseguir entradas para 'Veranos de la Villa'?

Las entradas generales para asistir a los diferentes eventos de 'Veranos de la Villa' podrán adquirirse online a través de su página web oficial, en el centro de información turística de la Plaza Mayor de martes a domingo de 10:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas, o en las taquillas de los respectivos espacios donde se hayan programado las actividades.

El abono de cultura gratis ahora incluye también a los menores de 30 años / Madrid Destino

Las entradas contarán con descuentos: de un 25% para jubilados, mayores de 65 años y menores de 14 años, de un 20% para personas con discapacidad, en silla de ruedas y desempleados, o de hasta 5 euros menos para integrantes de las asociaciones profesionales de las artes escénicas y estudiantes de arte dramático. Además, los jóvenes entre 16 y 26 años inscritos en el JOBO podrán asistir de manera 100% gratuita.