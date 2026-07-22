SEGUNDA CIFRA MÁS ALTA
El Congreso votará este jueves si el Gobierno condona 8.644 millones de deuda para la Comunidad de Madrid
En total, la norma, que afronta el debate de totalidad en el Congreso, permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común
La condonación de la deuda por parte del Estado, que se votará mañana en el Congreso de los Diputados, alcanza los 8.644 millones de euros en el caso de la Comunidad de Madrid, la segunda cifra más alta de todas las comunidades autónomas.
Esto permitirá a la Comunidad de Madrid, según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno en Madrid, un ahorro en el pago de intereses, lo que supondrá liberar recursos para dedicar al Estado del bienestar para servicios como la Sanidad o la Educación.
En total, la norma, que afronta el debate de totalidad en el Congreso, permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda del FLA, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, ahorrar en el pago de intereses y ganar autonomía financiera.
Criterios objetivos
La metodología para el cálculo de la condonación responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades.
El Congreso también votará este jueves, nuevamente, que la Comunidad de Madrid cuente con un margen presupuestario de 1.226 millones, gracias a la posibilidad de incurrir en el déficit del 0,1%.
A nivel nacional, esto supone que las Comunidades Autónomas cuenten con 5.849 millones de euros en su capacidad de gasto que pueden utilizar para financiar servicios públicos. Se trata del mayor techo de gasto de la historia para blindar el estado de bienestar.
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