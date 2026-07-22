Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya están abiertas las solicitudes de las ayudas para adquirir drones

La Comunidad de Madrid ya ha abierto el plazo para solicitar las nuevas ayudas para drones. Esta iniciativa pública orientada a incentivar la inclusión de aeronaves pilotadas a distancia (UAS) en cadenas industriales, logísticas, de supervisión o mantenimiento en las compañías locales permitirá la admisión de expedientes hasta el próximo 31 de julio.

Según ha detallado la Consejería, el programa estará inicialmente dotado de 1,45 millones de euros y formará parte del Plan Estratégico de Subvenciones validado el 28 de enero de 2026, en coordinación con la Estrategia para el Impulso del Ecosistema de Drones y el Plan Industrial 2026-2030 regional.

¿Quiénes podrán solicitar estas ayudas?

Estas ayudas estarán dirigidas a las compañías locales o personas jurídicas con actividad comercial, quedando excluidos de solicitar este subsidio los particulares. Además, las bases del programa dividen a las corporaciones destinatarias en tres categorías en función de su plantilla y facturación anual:

Aquellas empresas con menos de 50 trabajadores y una facturación inferior a 10 millones de euros.

y una facturación inferior a 10 millones de euros. Aquellas empresas con menos de 250 empleados y una facturación por debajo de los 50 millones de euros o un balance de hasta 43 millones.

y una facturación por debajo de los 50 millones de euros o un balance de hasta 43 millones. Aquellas empresas con menos de 750 operarios y una facturación de menos de 150 millones de euros o un balance de hasta 129 millones.

La convocatoria está dirigida a personas jurídicas con actividad comercial y excluye a los particulares / Shutterstock

¿Qué cubre la convocatoria?

La convocatoria cubrirá la compra de maquinaria, bienes de equipo y software vinculados a la producción; la contratación de servicios externos de consultoría técnica y asesoramiento; los trámites de homologación, certificación oficial y evaluación técnica de conformidad; y la asistencia y presencia corporativa en ferias comerciales del sector como DRONExpo.

Los porcentajes de cobertura, que pueden consultarse en la página web oficial de la Comunidad de Madrid dependerán además de la dimensión del solicitante y su ubicación, priorizando el Corredor del Henares y el Sur Metropolitano con un máximo de 600.000 euros por pyme.

La nueva edición de DRONExpo 2026 se celebrará del 5 al 7 de noviembre / TECNOSEC DRONExpo

¿Existen requisitos?

Sí, para optar a la concesión del capital, las pymes solicitantes deberán tener su domicilio social o sede operativa en territorio madrileño y los proyectos no deben haber comenzado antes de presentar la solicitud formal. Además, en el caso de las 'midcaps '(o empresas de mediana capitalización) solo podrán financiar inversiones productivas localizadas en centros de la región.

El subsidio cubrirá la compra de maquinaria, la contratación de servicios externos, los tramites de homologación y la asistencia a ferias comerciales / DJI MADRID Las Rozas

Así, las inversiones tendrán que realizarse entre la fecha de registro y el 13 de noviembre de 2026, estableciéndose el plazo de justificación hasta el 20 de noviembre de 2026. De acuerdo al Gobierno Regional las solicitudes cuya presentación será exclusivamente telemática, se resolverán por riguroso orden de presentación.