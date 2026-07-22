Madrid amplía las fechas de su cine de verano más popular: estas son las películas que se proyectarán en agosto y septiembre

Hay noches de verano en Madrid que parecen pensadas para alargarse un poco más. El calor da tregua, la ciudad cambia de ritmo y algunos de sus espacios más reconocibles se transforman para ofrecer planes capaces de reunir cultura, ocio y nostalgia en una misma experiencia.

Este año, una de esas citas regresa con más fuerza, nuevas fechas y una programación especialmente ambiciosa. Más de 11.000 personas ya han pasado por ella, pero lo mejor todavía está por llegar: clásicos imprescindibles, grandes estrenos, sesiones familiares y varios aniversarios cinematográficos que prometen llenar las próximas semanas.

Cibeles de Cine amplía su programación: películas, fechas y entradas para agosto y septiembre

La capital vuelve a convertir las noches de verano en una gran sala de cine. Entre las propuestas culturales más populares de la temporada destaca Cibeles de Cine, el ciclo cinematográfico que se celebra bajo la espectacular bóveda de la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles.

La undécima edición, inaugurada el pasado 25 de junio, ya ha superado los 11.000 espectadores y, tras la buena acogida, la organización ha anunciado la ampliación del ciclo hasta el próximo 10 de septiembre.

El cine de verano vuelve a Madrid como uno de los planes más esperados de las noches estivales / COMUNIDAD DE MADRID

Programación de Cibeles de Cine en agosto y septiembre

La continuación de Cibeles de Cine permitirá recuperar en pantalla grande varias películas fundamentales de la historia del séptimo arte. Algunas regresarán coincidiendo con aniversarios especialmente señalados.

Entre los títulos programados se encuentran 'Vértigo', de Alfred Hitchcock; 'Manhattan', de Woody Allen; 'Cuenta conmigo', de Rob Reiner, por su 40 aniversario; y 'Desayuno con diamantes', de Blake Edwards, que celebra 65 años desde su estreno. También podrán verse 'Romeo + Julieta', de Baz Luhrmann, por su 30 aniversario, y 'Taxi Driver', la obra maestra de Martin Scorsese protagonizada por Robert De Niro, que cumple medio siglo.

Grandes estrenos de la temporada en el Palacio de Cibeles

La Galería de Cristal también acogerá algunos de los títulos más esperados de la temporada. La programación incluye películas como 'La odisea', de Christopher Nolan; 'El diablo viste de Prada 2'; 'El drama'; 'La asistenta'; 'Hamnet' y 'Michael', el biopic dedicado al rey del pop.

Ahora, el cine español también ocupará un lugar destacado durante las últimas semanas del ciclo. La cartelera contará con 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen. También se proyectarán 'Rondallas' y 'Flores para Antonio', el documental que homenajea la vida y la trayectoria artística de Antonio Flores.

La Galería de Cristal también acogerá algunos de los títulos más esperados de la temporada / CENTROCENTRO

Cine independiente internacional y películas de culto

La selección internacional incluirá producciones como 'Rental Family', 'La chica zurda', 'No hay otra opción', 'El agente secreto' y 'La Grazia', del oscarizado director italiano Paolo Sorrentino. Por otro lado, los aficionados al cine de culto también encontrarán varias citas imprescindibles, como el clásico de animación japonesa 'Akira' o los musicales 'Grease' y 'Dirty Dancing'.

La programación se completa con 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', de Quentin Tarantino, y 'La La Land', que celebrará su décimo aniversario durante la clausura del ciclo. La película de Damien Chazelle podrá disfrutarse el 10 de septiembre en una sesión especial en formato sing along, que permitirá al público cantar sus canciones.

Películas infantiles y sesiones familiares

Durante todos los sábados, también se llevarán a cabo sesiones familiares en los que los más pequeños podrán disfrutar con sus padres de películas como 'Minions & Monsters' y 'Toy Story 5'.

La cartelera infantil también recuperará películas populares como 'La novia cadáver', 'Harry Potter y la piedra filosofal', 'La princesa prometida' y 'Jumanji', que regresa a la gran pantalla coincidiendo con su 30 aniversario.

Entradas y horarios de Cibeles de Cine

Las entradas generales para las proyecciones de Cibeles de Cine ya pueden reservarse. La organización también ha publicado la programación completa del ciclo para que los espectadores puedan consultar las fechas de cada película. El precio de la entrada general es de 7 euros en taquilla y de 8 euros mediante compra online. Además, existen entradas combinadas con bebidas y cena desde 13,50 euros.

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Cibeles de Cine abre de lunes a domingo y el acceso al recinto comienza a las 20.00 horas, mientras que las proyecciones arrancarán a las 22.00 horas. Antes de cada película, el público puede acceder a la zona de restauración y participar en los eventos temáticos organizados en torno a determinadas sesiones.