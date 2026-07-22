Así es la urbanización donde viven Penélope Cruz y Javier Bardem en Madrid: pistas de pádel, club privado y vistas a la Sierra norte

El camino desde el centro de Madrid a la exclusiva urbanización donde viven Javier Bardem y Penélope Cruz junto a sus dos hijas, pasa por Alcobendas. De hecho, se ubica entre los municipios de San Agustín y Colmenar Viejo, una zona que la madrileña conoce muy bien, ya que, como recordó en su discurso cuando ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto, "crecí en un lugar que se llama Alcobendas".

Si bien recientemente se vio a la pareja española más hollywoodense celebrando las victorias de 'La Roja' en este Mundial junto a celebridades como Rosalía, Nicole Wallace, entre otras, pasan sus días en la urbanización Valdelagua, que, a su vez, tampoco queda tan lejos de su residencia en pleno centro de Madrid.

Entre la serenidad natural y la cercanía a la ciudad: la urbanización más exclusiva

La pareja nunca se pudo decidir entre el éxito en Estados Unidos y sus raíces españolas, la industria que les abrió las puertas con producciones que se remontan a 1974 con El Pícaro para el caso de Bardem y el programa infantil de inicios de los 90 La quinta marcha para Cruz. Llevan años viajando a Los Ángeles, donde dieron el gran salto al estrellato internacional, pero, quizá acostumbrados a moverse, también han preferido descansar en una urbanización que equilibra el retiro del ajetreo metropolitano con una conveniente ubicación a menos de una hora del centro.

Por supuesto, sus vecinos mantienen el ritmo de una vida de lujo, facilitado por una urbanización que queda cerca a importantes zonas comerciales, escuelas de prestigio y el aeropuerto, vital no sólo para las escapadas del fin de semana, sino también para sus constantes viajes de trabajo. Pero quizá el verdadero privilegio sean las impresionantes vistas a la Sierra norte de Madrid.

La urbanización donde viven Penélope Cruz y Javier Bardem / Urbanización de Valdelagua

También hace un balance entre la ostentación de la riqueza con su exclusividad y la privacidad garantizada por la seguridad y la puerta cerrada a las cámaras de cualquier intruso. En total, la urbanización consta de 285 chalets, que van desde 600.000 a 1,5 millones de euros, según La Razón. Además, asegura que los gastos de comunidad mensuales por vecino oscilan entre 280 y 350 euros.

En la zona común, la familia y sus vecinos pueden disfrutar de zonas de juego infantiles, pistas de pádel y tenis, un campo de fútbol o de baloncesto y un club privado con restaurante. Así, entre el deporte y cenas, la vida de los residentes se desarrolla a un ritmo diferente que los de otras urbanizaciones de renombre como La Moraleja o La Finca.

Interiores secretos

En cuanto a la vivienda como tal, es obra del arquitecto Joaquín Torres, como suele ser habitual en este tipo de urbanizaciones de celebridades. Todavía no han revelado el interior de la vivienda, pero por el estilo del barcelonés (aunque criado en A Coruña), se puede inferir que mantiene su firma de elegante minimalismo con toques brutalistas en un intento por mezclar sus diseños con el entorno de tal forma que aprovechen la luz natural y la topografía.

Captura de la vista satelital de la urbanización Valdelagua / Google Maps

Lo que sí se sabe es que seguramente tiene gimnasio, piscina, jacuzzi y un vasto jardín. De esas residencias que sus fanáticos y otros mortales podrían no salir nunca más. En definitiva, la ubicación revela su deseo por la tranquilidad, ya que desde que se construyó en los 70, ha sido imán de deseos de seguridad y privacidad debido a su estricto control de acceso y vigilancia 24 horas al día.

No es su única residencia en Madrid

En su cartera de propiedades está un piso de 350 metros cuadrados, una extensión que no suena increíble hasta que se añade el detalle de su ubicación, y es que está en un edificio con fachada histórica y vistas al parque del Retiro. Se trata de una sexta planta en la calle O'Donnell valuado en 2,5 millones de euros que compraron en 2015.

Se le suman otras dos viviendas. Una en Los Ángeles, más que necesaria por todo el tiempo que pasan filmando allí, en la calle Devlin Place a un paso de Sunset Boulevard. Diseñada en los años 50, cuenta con 300 metros cuadrados de espacio habitable con tres dormitorios, cuatro baños y una piscina climatizada rodeada de un jardín tropical. Fue adquirida por 3.650.000 dólares, pero la vendieron en 2011 por un millón menos en medio de la crisis inmobiliaria.

La mansión de Penélope Cruz en las Bahamas / Tripadvisor

La segunda de esta lista todavía está en sus manos o, mejor dicho, en Las Bahamas. En Bougainvillea House se encuentra este rincón paradisiaco de 360 islas. En una de ellas se eleva un chalet de 371 metros cuadrados que hospeda hasta 18 personas, un jacuzzi, jardín balcón y una terraza. Si bien se puede alquilar en algunas épocas del año, una noche cuesta 3.500 euros.

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