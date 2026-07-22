El brunch tipo buffet más lujoso de Madrid: rooftop con chef estrella Michelin y barra libre de sushi, hamburguesas y ostras

En el camino desde Puerta de Sol por calle Alcalá hacia la parada de Sevilla, muchos habrán pasado por una esquina con una arquitectura tan remarcable que sólo cabe preguntarse lo que hay dentro, y aquí la respuesta: el hotel Four Seasons y, en su última planta, el brunch con barra libre más lujoso de la ciudad a manos de un chef con estrellas Michelin (sí, en plural).

Dani García ganó sus tres estrellas Michelin en su restaurante de Marbella. Poco después, consiguió otras dos para su otro proyecto, esta vez en Madrid, Smoked Room, tan exclusivo que sólo atiende a 14 comensales por servicio, como en la película The Menu, seña de un lujo que muy pocos consiguen, por lo que también es chef consultor en Dani Brasserie, donde cada domingo prepara una opulenta barra libre de sushi, hamburguesas y ostras.

El trio de hamburguesas de autor de Dani García. / Dani Brasserie

Brunch en un rooftop

Si algo de bueno tiene el verano, son las terrazas. Esas largas tardes en las que tienes todo el tiempo para tomarte algo y ver el atardecer. Pero el calor también es innegable, así que es apenas normal que se deje para el fin de semana para escoger el momento que más convenga y cuando el sol cobije sin sofocar todavía. La cita para este brunch son los domingos en la séptima planta del Four Seasons, en la calle Sevilla, si lo que busca son vistas privilegiadas sobre el centro y alta cocina.

Como ya revela la fachada, el restaurante está decorado con la elegancia del cristal y del mármol sin terminar de decidirse entre ser una brasserie, un café-restaurante de origen francés caracterizado por la tradición, o inclinarse por los guiños de la cocina más moderna. Un limbo entre una carta con nivel técnico y calidad de productos propios sinónimos a su cocina, y el formato brunch, otro intermedio entre el desayuno y el almuerzo.

Tostadas, show cookings en vivo y miel natural en este brunch de lujo / @danibrasserie

Dani's Sunday Brunch

En concreto, el buffet toma la firma del chef de alta cocina, el día en que se sirve y el formato como nomenclatura, resultando, entonces en el Dani's Sunday Brunch. Se sirve de 13:00 a 16:00 horas al rededor de estaciones tipo barra libre, pero también platos que se piden a la mesa. De esta forma, tiene la libertad de recorrer y servirse a su gusto al mismo tiempo que cuenta con servicio en mesa y platos del día.

Son cuatro islas. La primera, para panes recién horneados y aceites con la calidad que a pesar de ser un detalle pequeños, marca la diferencia. En la segunda, encontrará quesos, embutidos ibéricos y un maestro cortador de jamón ibérico. En la tercera, yogures, granolas, compotas y fruta, imperdible en un desayuno.

Por último, llegará a la barra de crudos, la que seguramente más repetirá, ya que contiene marisco del día, ostras frescas, ceviches, tartares, salmón ahumado y otras elaboraciones en frío, con show cooking en directo de pescados.

En cuanto a los platos calientes también incluidos en el precio que podrá repetir y mezclar están tortitas, huevos benedictinos con jamón ibérico o con salmón nori y caviar, huevos rotos, bikini de mortadela o croissant prensado de jamón ibérico y comté, para los que se decantan por los platos más clásicos del desayuno.

Sin embargo, si prefiere el lado más de almuerzo, los imperdibles son la hamburguesa Rossini, de carne de vaca madurada, foi gras y queso parmesano, así como el Club Sandwich de Dani, con rollo de corral (pollo), salmón noruego, caviar Baeri y salsa holandesa.

Precios castizos: Alcalá, Sevilla y Dani

Todas las tarifas incluyen estos platos, agua, café y refrescos, pero si paga un 'poco' más, también tendrá libre acceso a cócteles renovados y los más clásicos. En este sentido, la tarifa más básica toma el nombre de la calle que muy probablemente tomó para llegar: Alcalá por 125 euros, que incluye el buffet y bebidas sin alcohol.

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En la misma línea, se apropia de su propia nomenclatura para llamar Sevilla su tarifa de 155 euros que ya tiene vino blanco y tinto de la casa, manzanilla y Healthy Sips, la versión de mimosas del hotel. Además, tienen otra opción todavía más exclusiva, inspirándose en el mismo chef: Dani cuesta 220 euros, con cócteles clásicos como el Negroni, Paloma, Bloody Mary y Champagne ilimitados.