La Aemet prevé que este jueves bajen los termómetros pero se quedan los avisos amarillos por calor en Madrid

Tras una tarde eterna a cuenta de un calor que alcanzó los 40ºC para algunos municipios madrileños, este jueves la Comunidad seguirá activando el aviso amarillo a cuenta de la máxima general de 37ºC que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene prevista, una tendencia a la baja que se sostendrá los próximos días, incluso el fin de semana, por lo que lo más seguro es que marque el fin de la tercera ola de calor de este verano.

El último aviso amarillo de la semana

La Sierra, el área metropolitana y Henares, junto al Sur, Vegas y Oeste tendrán aviso amarillo entre las 13:00 y 21:00 horas en medio de temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas sin cambios notables. En este sentido, la zona montañosa puede superar los 36ºC y el resto, los 38ºC.

Mapa de avisos para este jueves / Aemet

En concreto, los más calurosos serán Alcalá de Henares y Aranjuez, donde se espera que los termómetros suban a los 39ºC, mientras que Getafe llegará a los 38ºC y los demás, Madrid capital, Navalcarnero y Collado Villalba, tendrán 37ºC.

Las mínimas, que en muchas ocasiones determinan qué tan bien dormirá en la noche, serán de 24ºC para Madrid capital, Getafe y Navalcarnero. A su vez, Collado Villalba tendrá 21ºC y Alcalá de Henares y Aranjuez bajarán a los 20ºC. Como es habitual, este 'casi frío' llegará en las horas del amanecer al rededor de las 7:00 y el calor, por supuesto, coincidirá con las horas del aviso.

No obstante, habrá calima de madrugada y cielos despejados, en línea con la nula posibilidad de lluvia. Además, el viento será flojo variable tendiendo a suroeste y oeste por la mañana con intervalos moderados durante las horas centrales del día. De esta forma, soplará a 25 km/h durante la mañana y a 20 km/h en la primera mitad de la tarde.

Fin de semana fresco

Aun así ya puede planear sus salidas para este fin de semana particularmente fresco, con máximas de 33ºC este viernes y, mejor todavía de 30ºC este sábado. Ya el domingo volverán a subir, tan solo un poco, hasta los 31ºC. Inclusive, este sábado registrará mínima de 19ºC y este domingo de 17ºC, por lo que será el momento perfecto para las tan codiciadas terrazas y los tintos de verano, o el cóctel de su preferencia.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Además, se vienen días secos, pero el índice ultravioleta permanece alto. Este jueves sigue en 9, al igual que los próximos días (a excepción del sábado, que baja a 8, todavía alto). Así es que la crema solar, como todos los veranos, sigue siendo necesaria pero con el alivio de mucho menos sudor.