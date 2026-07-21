La Universidad Francisco de Vitoria presenta el monoplaza FV-26 creado por sus estudiantes que competirá en la Fórmula Student de Croacia

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) ha presentado esta mañana el FV-26, el nuevo monoplaza desarrollado por UFV Racing Team, en las instalaciones de MSI Motor & Sport Institute, en Alcorcón. Con este coche de carreras el equipo universitario competirá a mediados de agosto en Formula Student Croacia, una de las pruebas internacionales que reúne a estudiantes de ingeniería de universidades de distintos países.

El acto ha contado con la participación de representantes de la Universidad Francisco de Vitoria, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, MSI y las empresas e instituciones que colaboran con el proyecto: Paloma Tejero Toledo, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón; Olga Peñalba Rodríguez, directora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Francisco de Vitoria; Jordi Viñolas Prat, director del área de Ingeniería Industrial; Federico Prieto Muñoz, director académico del área de Ingeniería Industrial; Teodoro Martín Gracia, fundador y administrador de MSI; y Raquel Martín Garrote, manager de la entidad.

También han participado los estudiantes responsables del equipo UFV Racing Team, Pedro Paredes Esteban, alumno del Grado en Ingeniería Industrial; Guillermo García Lázaro, estudiante del Grado en Ingeniería Mecánica y Andrea Dada Contreras, alumna del Grado en Ingeniería Industrial, junto a otros alumnos que forman parte del equipo.

Un proyecto desarrollado de principio a fin durante el curso

El FV-26 es el resultado del trabajo realizado por los estudiantes a lo largo del curso académico, desde la concepción y el diseño inicial de sus componentes hasta su fabricación, ensamblaje y validación.

El proyecto forma parte de la asignatura Proyecto Integrador y reúne a más de 100 alumnos, desde primero de grado hasta máster. La mayoría procede de los grados en Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, aunque el equipo integra también estudiantes de otras titulaciones vinculados a las áreas de comunicación, medios, gestión y desarrollo de negocio. Alrededor de 30 integrantes viajarán a Croacia el próximo mes de agosto para representar a la UFV en la competición y participar en las diferentes pruebas técnicas, dinámicas y de presentación del proyecto.

Ingeniería aplicada en un entorno real desde cero

UFV Racing Team se organiza en diferentes áreas técnicas especializadas, cada jefe de área ha explicado su parte de trabajo en el proyecto. El departamento de powertrain trabaja en el motor, el escape, la refrigeración y la transmisión; dynamics se ocupa de la suspensión, la dirección y el sistema de frenado; structural desarrolla el chasis, la aerodinámica, la ergonomía y la carrocería. “Lo mejor que se puede hacer es bajar peso y este año desde el año pasado lo hemos bajado cuatro kilos”, explica Andrea Dada, jefa del departamento de estructura. Por último, electronics aborda aspectos como el cableado y la telemetría. El equipo cuenta, además, con las áreas de Media y Business, responsables de la comunicación y la gestión del proyecto.

El proceso de desarrollo aplicado al monoplaza se articula en cuatro etapas: diseño, simulación, fabricación y validación. De este modo, cada componente se define, analiza, produce y somete a distintas pruebas antes de incorporarse al vehículo definitivo.

Principales novedades del FV-26

El monoplaza de esta temporada incorpora un motor KTM 690 monocilíndrico optimizado para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad del sistema de propulsión.El vehículo estrena también el primer paquete aerodinámico completo desarrollado por el equipo, concebido para reforzar su estabilidad y comportamiento en pista.

A estas mejoras se suman una suspensión delantera push-rod, que permite optimizar la geometría y el control del vehículo, y un sistema eléctrico simplificado y diseñado para ofrecer una mayor fiabilidad. Tras descubrir el coche, el alumno Pedro Paredes, ha afirmado: “Guillermo, lo hemos conseguido, hemos construido ese coche. Primero hay que hacer un coche fiable y a partir de ahí las mejoras”.

Federico Prieto, director del área de Ingeniería Industrial de la Universidad Francisco de Vitoria, en su intervención dirigida a los alumnos de la UFV ha querido hacer referencia a la cadena de conocimiento que genera este proyecto: “Estamos hablando de que sois una cadena. Vosotros ahora sois el último eslabón, el año que viene seréis los penúltimos. Este es uno de los motivos fundamentales por los que existe la universidad que es la transmisión de conocimiento”.

Colaboración entre universidad, empresa e instituciones

El desarrollo del FV-26 ha contado con la colaboración de empresas que han proporcionado componentes, materiales, conocimiento técnico y servicios necesarios para la fabricación del vehículo, junto con el respaldo de MSI Motor & Sport Institute y de la propia Universidad Francisco de Vitoria. En este sentido, al acto han asistido también representantes de EDDM Engineering Education & Solutions, Loxeal y Fidamc, entidades vinculadas al desarrollo del proyecto.

Los asistentes han podido realizar una visita a las instalaciones de MSI y posteriormente, los responsables académicos y los estudiantes han presentado el proyecto en el Museo Classic Car Collection. Olga Peñalba Rodríguez, directora de la Escuela Politécnica Superior de la UFV, en su intervención, ha alabado la capacidad de sacrificio de los estudiantes: “Me impresiona la capacidad de trabajo, porque ahora la mayoría de los estudiantes están disfrutando de sus vacaciones. Y aquí estáis vosotros, trabajando. Se habla mucho de esta generación de jóvenes que solo miran el corto plazo, pero luego os veo a vosotros y veo que hay gente joven con talento, comprometida”.

Una competición internacional de ingeniería

Formula Student es una competición universitaria internacional en la que los equipos diseñan, desarrollan y fabrican un monoplaza desde cero. Los vehículos deben superar pruebas estáticas y dinámicas en las que se evalúan tanto su rendimiento en pista como el diseño, los costes, la viabilidad económica y la capacidad de los estudiantes para defender el proyecto como si se tratase de un producto real.

Las pruebas dinámicas examinan aspectos como la aceleración, el comportamiento, la eficiencia y la fiabilidad del vehículo. Las pruebas estáticas analizan el diseño, la planificación económica y el modelo de negocio presentado por cada equipo.

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La competición cuenta con más de 600 equipos procedentes de más de 30 países y se desarrolla a través de más de 15 pruebas oficiales en diferentes lugares del mundo. Los proyectos son evaluados por profesionales vinculados a algunas de las principales compañías de los sectores de la ingeniería y la automoción.