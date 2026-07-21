SUCESOS
Un trabajador en estado grave tras caerse a una zanja desde dos metros en Aranjuez
Un obrero de 32 años sufre un grave trauma torácico tras precipitarse en la calle Patrimonio Nacional en el que se encontraba trabajando
Un trabajador de 32 años de edad ha resultado herido grave tras caerse al interior de una zanja desde una altura de dos metros en Aranjuez, según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.
El accidente ha tenido lugar en un edificio en construcción en la calle Patrimonio Nacional en el que se encontraba trabajando la víctima que, por causas que se están investigando, ha caído a una zanja desde una altura de dos metros.
Como consecuencia de la caída, el trabajador ha sufrido un trauma torácico grave, y, tras ser trasladado por los sanitarios del SUMMA112, ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.
La Policía Local y la Policía Nacional se han hecho cargo de este accidente, que no ha precisado el rescate de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.
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