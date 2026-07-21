Subvenciones, simplificación administrativa, una escuela de pilotos y un 'dronódromo': el plan de Ayuso para hacer de Madrid un referente europeo de drones en 2030

Madrid imagina un futuro, no muy lejano, en que los paquetes sean entregados por drones, en que estos dispositivos puedan servir para que un municipio sepa si en una calle no funciona una farola o se hace necesaria la renovación de la acera, para que un pastor tenga su ganado bajo control o incluso para salvar vidas, por ejemplo, haciendo llegar hasta donde se encuentra un paciente en shock anafiláctico una dosis de adrenalina con uso guiado y prescrito por un médico a distancia hasta la llegada de una ambulancia.

El objetivo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en este sentido es ambicioso: convertir a la Comunidad de Madrid en un referente europeo en la industria de drones en menos de cinco años. Y para ello se presentó hace unos meses una estrategia con un presupuesto inicial estimado de más de 16 millones de euros que se integrará en el Plan Industrial 2026-2030.

El punto de partida, entienden en el Ejecutivo regional, es bueno. Madrid ya es la segunda comunidad autónoma de España en número de operadores de drones, con algo más de 25.000, solo por detrás de Andalucía, y por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Suponen el 16,7% del total nacional y un 25% más que hace dos años. La región acoge, además, el mayor número de centros aprobados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la formación y certificación de pilotos y es sede de en torno a un 30% de las empresas fabricantes de estos aparatos en España, tanto en lo que se refiere a diseño, ingeniería y prototipado, como al ensamblaje de componentes e integración de sistemas. Y ofrece, actualmente, una ventaja competitiva adicional respecto a otras zonas no ya en España sino incluso de Europa: un despliegue de más de un 99% de cobertura de las redes 5G, frente a alrededor de un 95% en el resto del país.

En el gabinete de Ayuso se entiende, no obstante, que esta industria precisa un avance en la región. De ahí que el pasado febrero, la presidenta madrileña ya anunciara la puesta en marcha de una Estrategia para el impulso del ecosistema de drones en la Comunidad de Madrid fundamentada en 14 medidas en torno a cuatro ejes: la definición de un marco regulatorio; potenciar las infraestructuras necesarias; impulsar la formación en el manejo de estos dispositivos, y mejorar la competitividad de las compañías mediante ayudas directas, acciones de promoción y el impulso coordinado de casos de uso concretos.

Algunas de las ideas planteadas en esa estrategia ya se han empezado a aterrizar. Ayuso se refería este lunes, por ejemplo, durante una visita al Telefónica Dron Control Center, a las ayudas para el uso civil de drones convocadas para pymes y empresas de media capitalización ('midcaps'). Con una dotación de 1,45 millones de euros, estas subvenciones, que se pueden solicitar hasta el 31 de julio, cubren el 20%, en el caso de las pymes de hasta 50 empleados, el 15% en el caso de pymes de entre 50 y 250 empleados y el 10% en las midcaps, de las inversiones productivas hasta un máximo de 350.000 euros. Los porcentajes suben al 35%, el 25% y el 15%, en cada caso, si la empresa en cuestión se ubica en el Corredor del Henares o el área del Sur Metropolitano, zonas catalogadas como prioritarias por Europa para compensar desequilibrios económicos. Además, y solo para pymes, se subvencionan el 50% de los gastos de consultoría y certificación, hasta 150.000 euros, y el 50% de los gastos de participación en ferias, congresos y eventos, hasta 100.000 euros.

Es solo una parte de las subvenciones que se espera habilitar. La Estrategia para el impulso del ecosistema de drones contempla en el periodo de actuación hasta 10 millones de euros en ayudas para el desarrollo de esta industria, entre las que se prevén también líneas para fabricantes.

No es la única vía que estudia la administración madrileña para favorecer la expansión de los drones. Con la máxima de la simplificación administrativa siempre entre sus prioridades, otra de las actuaciones planteadas consiste en la apertura de una Ventanilla Única de Drones, que se está ultimando, informan fuentes regionales, para centralizar los permisos autonómicos y establecer colaboración con los ayuntamientos y con entidades de la administración general del Estado , de manera que se agilice cuanto tiene que ver con los requerimientos para agilizar estas operaciones.

Centro de formación en La Cantueña

Desde la Comunidad de Madrid se trabaja también en potenciar la formación en torno a esta industria. En el Gobierno regional se ha identificado "la escasez de talento cualificado" como una de las barreras para el crecimiento del sector. La demanda de perfiles para el pilotaje de drones en diferentes aplicaciones, se señala, es cada vez mayor.

En ese sentido, ya se han promovido cursos de formación profesional en aeronaves pilotadas de forma remota, con especialización en construcción, mantenimiento y configuración del dron según las necesidades de la actividad para la que se van a usar. También se han puesto en marcha 11 cursos para un total de 165 alumnos en Paracuellos del Jarama específicamente enfocados al empleo de drones en el ámbito de la edificación y la obra civil.

Pero la idea es llegar más lejos. Por eso se quiere implementar en La Cantueña, en Fuenlabrada, un centro de formación especializado en instruir a pilotos, mecánicos y desarrolladores. La pretensión es, además, extender lo que ya se hace en Paracuellos en relación con edificación y obra civil, a los ámbitos agrario, uno de los entornos en los que más potencial se ve; de la informática y las comunicaciones; al sector audiovisual; a la seguridad; al medio ambiente, y a los transportes. El documento que plasma la Estrategia para el impulso del ecosistema de drones apunta a una inversión de más de 1,5 millones de euros en acciones formativas.

En materia de infraestructuras, entretanto, una de las prioridades es la definición de una red de helipuertos que puedan servir de base a las operaciones con drones. Además, se trabaja en la creación de un dronódromo, un área de vuelo de drones destinada a la experimentación en tecnologías avanzadas, especialmente, se adelanta, en el ámbito de las futuras redes 6G. Se trata, describen en el Gobierno regional, de instalar una estructura ligera y desmontable, recubierta con malla permeable, que permitirá realizar vuelos confinados de carácter experimental en un entorno controlado.

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Desde el convencimiento de que el movimiento se demuestra andando, otra de las patas de la estrategia para el impulso de la tecnología de los drones es potenciar desde la administración diferentes casos de uso. Su utilización en emergencias, ante un incendio forestal por ejemplo, permite obtener información para evaluar la toma de decisiones, o ayudar a la localización de víctimas en entornos de catástrofe como los recientes terremotos en Venezuela. Pero se piensa en muchas otras aplicaciones: la entrega de medicamentos, la revisión de edificios en busca de posibles cubiertas de amianto, la revisión de las instalaciones y redes de distribución del canal de Isabel II, la localización de pozos ocultos, aplicaciones en cartografía, la recogida en tiempo real de parámetros como la temperatura de la tierra, la humedad, la presión o el pH en explotaciones agrícolas... Las posibilidades son múltiples.