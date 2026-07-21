Sebastián Yatra dará un concierto gratis en Madrid por el Festival Hispanidad 2026: fechas, artistas y programación completa

Madrid volverá a convertirse este otoño en uno de los grandes escaparates internacionales de la cultura en español. La Comunidad de Madrid celebrará Hispanidad 2026 del 2 al 12 de octubre, con una programación que incluirá música en directo, gastronomía, cine, arte, folclore, deporte y patrimonio.

Uno de los principales atractivos será el concierto gratuito de Sebastián Yatra en la Plaza de España. El artista colombiano actuará el sábado 10 de octubre dentro de una edición que contará también con nombres como Marta Sánchez, Arturo Sandoval, Aymée Nuviola, Cimafunk, Nat Simons, La Chica y Lin Cortés.

¿Cuándo se celebra el Festival Hispanidad 2026 en Madrid?

Hispanidad 2026 se desarrollará entre el viernes 2 y el lunes 12 de octubre en diferentes puntos de Madrid capital y otros municipios de la región. La sexta edición mantendrá el lema Todos los acentos del español caben en Madrid y distribuirá sus propuestas culturales por plazas, teatros, museos, jardines y otros espacios públicos.

Los tres grandes escenarios musicales al aire libre estarán situados en Plaza de España, Puerta del Sol y Plaza Mayor. Eso sí, la programación también llegará al Parque de Santander, los Jardines del Palacio de Vista Alegre y, como novedad, a la zona de Puente del Rey.

Sebastián Yatra cantará gratis el 10 de octubre

El concierto de Sebastián Yatra será uno de los acontecimientos centrales de Hispanidad 2026. El cantante colombiano actuará gratuitamente en la Plaza de España el sábado 10 de octubre.

El artista se convierte así en la principal figura musical de una celebración que pretende reunir en Madrid diferentes estilos, generaciones y procedencias vinculadas por el idioma español. La organización todavía deberá concretar aspectos prácticos como el horario del concierto, los accesos, el aforo disponible y el posible dispositivo especial de movilidad.

El concierto de Sebastián Yatra será uno de los acontecimientos centrales de Hispanidad 2026 / EFE

Marta Sánchez actuará el 11 de octubre

Un día después del concierto de Yatra, el domingo 11 de octubre, la Plaza de España acogerá la actuación de Marta Sánchez. La cantante española se incorpora a un cartel musical que combinará pop, jazz, música cubana, flamenco, rock, cumbia y propuestas procedentes de diferentes países de América y Europa.

Entre los artistas anunciados también se encuentran Arturo Sandoval, Aymée Nuviola, Cimafunk, La Chica, Nat Simons, Lin Cortés, Tipa Tipo, Los Cumbia Stars y Los Nikis de la Pradera. Además, la Plaza Mayor volverá a mostrar el lado más flamenco de la celebración con la participación de diferentes figuras vinculadas al Corral de la Morería.

Estados Unidos será el país invitado de Hispanidad 2026

Estados Unidos ocupará un lugar destacado en esta edición con motivo del 250 aniversario de su independencia. La elección busca poner el foco en la presencia histórica y actual de la comunidad hispana en el país, donde viven alrededor de 60 millones de hispanohablantes, según los datos difundidos durante la presentación del festival.

La programación dedicada a Estados Unidos incluirá la participación de la World Street Brass Band de Nueva Orleans y el espectáculo musical De Broadway a la Gran Vía. También se celebrará una jornada sobre coleccionismo de arte español en colaboración con el Meadows Museum de Dallas.

La Gran Cabalgata de la Hispanidad recorrerá la Gran Vía

La Gran Cabalgata de la Hispanidad volverá a recorrer una de las principales arterias del centro de Madrid. El desfile se celebrará el domingo 4 de octubre en la Gran Vía y contará con 15 carrozas. Dos de ellas estarán dedicadas especialmente a Madrid y Estados Unidos, pero también participará Guam, territorio estadounidense situado en el océano Pacífico.

La organización tendrá que anunciar más adelante el horario exacto, el recorrido, los cortes de tráfico y las posibles modificaciones en Metro y autobuses.

La Gran Cabalgata de la Hispanidad volverá a recorrer una de las principales arterias del centro de Madrid / COMUNIDAD DE MADRID

Una exposición recordará la influencia hispana en Estados Unidos

La relación histórica entre España, América y Estados Unidos también estará presente a través del proyecto 1776–We The Hispanics. La iniciativa incluirá una exposición en la Puerta del Sol y una jornada de análisis sobre la participación y la influencia hispana en el proceso de independencia estadounidense.

Además, se celebrará el foro Tradición Jurídica Hispánica. Cultura, identidad y retos en el siglo XXI y una actividad impulsada por la NFL en torno al fútbol americano y su dimensión cultural.

Puente del Rey estrenará actividades deportivas y gastronómicas

Una de las principales novedades de Hispanidad 2026 será la incorporación de Puente del Rey como espacio destinado al deporte y la gastronomía. El domingo 11 de octubre se celebrará la carrera Madrid corre en español, organizada en colaboración con MadBlue.

El mismo entorno acogerá Ágave y Maíz. Gran Festival Mexicano, una cita de tres días organizada junto a Casa de México y Sello Copil. La propuesta estará dedicada a la cultura y la gastronomía mexicana.

Teatro, cine y exposiciones en los espacios culturales de Madrid

La programación no se limitará a los conciertos y las actividades al aire libre. Diferentes espacios culturales de la Comunidad de Madrid ofrecerán obras de teatro, exposiciones, películas y recitales relacionados con el mundo hispano.

Los Teatros del Canal programarán Baco polaco, de Mauricio Kartun, y Ferial de Calaveras, procedente de Aguascalientes. La Sala Alcalá 31 acogerá, por otro lado, el ciclo Cine y Flamenco y la proyección de We the Hispanos. España, raíz de Estados Unidos, dirigida por José Luis López-Linares.

La Casa Museo Lope de Vega presentará la exposición Pintura de castas, mientras que el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial ofrecerá un concierto de Marta Espinós patrocinado por la Fundación Joaquín Achúcarro de Dallas.

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La Corrida de la Hispanidad cerrará la programación

Para finalizar el Festival Hispanidad 2026, la Plaza de Toros de Las Ventas acogerá el lunes 12 de octubre la tradicional Corrida de la Hispanidad, coincidiendo con la Fiesta Nacional. La celebración también se extenderá a otros municipios de la región mediante actuaciones de bandas procedentes de Arroyomolinos, Chinchón, Móstoles, Navalcarnero, Vallecas, Villa de Madrid y Villa del Prado.