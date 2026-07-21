Adiós a una de las grandes limitaciones para viajar con perro en Renfe: así queda la nueva normativa

La mayoría de los madrileños se desplazan en su día a día en transporte público. Metro, Renfe o autobús se convierten en las opciones perfectas para recorrer grandes distancias en poco tiempo. Eso sí, esto cambia radicalmente cuando el viaje se realiza con una mascota.

Los dueños de animales pequeños no tienen mucho problema para llevarles en el transporte público, pero aquellos que tengan mascotas de grandes dimensiones deben prestar atención a las restricciones de acceso, el peso permitido y la necesidad de cumplir determinados requisitos.

Renfe amplía desde el 21 de julio de 2026 el transporte de mascotas de hasta 40 kilos

Por suerte, en Renfe, viajar en tren con un perro grande deja de ser una opción limitada a unos pocos trayectos. La empresa amplía desde el 21 de julio de 2026 el transporte de mascotas de hasta 40 kilos a buena parte de su red, una medida que afecta a miles de viajeros que hasta ahora tenían más dificultades para desplazarse con sus animales.

La novedad llega acompañada de condiciones específicas sobre precios, reserva, documentación, uso de bozal y acceso al tren. Antes de comprar el billete, conviene revisar qué servicios admiten perros grandes y qué requisitos deberán cumplirse para evitar problemas en la estación o durante el viaje.

La compañía amplía el servicio para mascotas grandes a los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia. Solo se admitirán dos perros grandes por tren y será obligatorio llevar bozal, documentación sanitaria y un kit de limpieza.

La novedad llega acompañada de condiciones específicas sobre precios, reserva, documentación, uso de bozal y acceso al tren / Eduardo Parra - Europa Press

¿En qué trenes de Renfe pueden viajar los perros grandes?

La ampliación alcanza tanto a los servicios comerciales de Renfe como a determinados trenes de servicio público: AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia. El nuevo sistema también permite subir con el animal en una estación intermedia del recorrido, sin que sea obligatorio iniciar el viaje en la estación de origen del tren.

No obstante, existen algunas excepciones. Los perros grandes no podrán viajar en trenes con enlace, servicios afectados por un plan alternativo de transporte por carretera ni mediante plazas sinergiadas, es decir, plazas de trenes comerciales vendidas puntualmente con tarifas de servicio público.

Por este motivo, antes de comprar el billete conviene comprobar que el tren elegido muestra en la web o en la aplicación de Renfe el icono de una huella, que identificará los servicios en los que se admiten mascotas sin transportín.

Cuánto cuesta viajar con un perro de hasta 40 kilos

El suplemento para transportar un perro grande será de 40 euros por trayecto en los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. En Avant y Media Distancia se aplicará la tarifa general establecida para estos servicios. El importe concreto deberá consultarse durante el proceso de compra.

El viajero deberá adquirir su billete y añadir el complemento específico para perros de hasta 40 kilos. El sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos: la plaza interior junto a la ventanilla será para el perro y la plaza situada a su lado será para el propietario.

El suplemento para transportar un perro grande será de 40 euros por trayecto en los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity / Archivo

Documentación obligatoria para subir al tren

El propietario tendrá que llevar la documentación sanitaria oficial del animal en vigor. Será necesario presentar o bien la cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía.

También será obligatorio disponer de un kit de limpieza para atender cualquier incidencia durante el trayecto. Renfe recomienda que incluya: empapadores, bolsas, toallitas, spray desinfectante y producto antiolor.

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En los controles de acceso de los trenes comerciales y de los servicios Avant, el personal entregará además un kit compuesto por una funda para el asiento y una alfombrilla para el perro. El propietario deberá colocarlas y retirarlas al terminar el viaje.