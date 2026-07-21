No te quedes sin celebrar el Día del Perro: estos son los parques madrileños 'pet friendly' para pasear con tu mejor amigo

Desde el año 2004, cada 21 de julio el mundo entero celebra una de las efemérides más tiernas del año... Con la lengua fuera, las orejitas de punta y la colita meneándose, el protagonista del día de hoy disfruta cada vez que lanzas una pelota, espera pacientemente a que regreses del trabajo tras la puerta y es posible que haya destrozado más de una de tus zapatillas. ¿Sabes ya a quién homenajeamos hoy? ¡Exacto! Hablamos del Día Internacional del Perro.

Los mejores parques 'pet friendly' de Madrid

En este día que homenajea "al mejor amigo del hombre" no hemos querido perder la oportunidad de recomendarte algunos de los mejores parques madrileños para disfrutar con tu mascota. Y es que la ciudad de Madrid cada vez cuenta con más espacios habilitados para que tanto tú, como tu mejor amigo, podáis gozar de los espacios verdes de la capital.

Entre ellos destaca el céntrico Parque de El Retiro, que dispone de zonas habilitadas donde los perros pueden moverse sin correa desde las 20:00 a las 10:00 horas durante el periodo estival, así como de una zona de habilidad donde poder realizar ejercicio junto a tu compañero.

Los parques madrileños permiten la suelta sin correa en las zonas habilitadas de 20:00 a 10:00 horas durante la época de verano / Comunidad de Madrid

Otras opciones disponibles son el Parque Enrique Tierno Galván, el extenso Parque Juan Carlos I o la bellísima Quinta de los Molinos, aunque, el espacio verde más solicitado sigue siendo el Parque Europa en Torrejón de Ardoz, que cuenta con espacios habilitados para soltar a los perros divididas según el tamaño del animal y varios obstáculos y juegos para que se lo pasen en grande.

En Torrejón de Ardoz las zonas habilitadas están divididas en función del tamaño del animal / Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Una fecha para ladrar contra el abandono

De acuerdo al registro anual de la Comunidad de Madrid, cerca de 3.700 perros fueron abandonados el pasado año en la región. Y es que, aunque este día es la oportunidad perfecta para disfrutar con tu amigo peludo, no podemos olvidar que el objetivo principal de esta efeméride es concienciar sobre una de las tendencias más graves de nuestro país: el abandono animal.

Si eres testigo de algún acto violento o delictivo, no dudes en denunciarlo frente a las autoridades / Comunidad de Madrid

Por ello, si estás pensando en adoptar próximamente, te pedimos que optes siempre por una adopción responsable, que evalúes tu tiempo y capacidad económica antes de incorporar un nuevo miembro a tu familia, que mantengas al día su identificación y que procures evitar camadas no deseadas mediante la esterilización.

Si has sido testigo de un caso de maltrato, no dudes en denunciarlo a las autoridades. Además del 062 (Guardia Civil), el 091 (Policía) y el 112 (Emergencias), la Comunidad de Madrid dispone de un servicio de recogidas coordinado por el Centro de Protección Animal (CPA) con el que se puede contactar de lunes a viernes en el teléfono 913 094 135 o a través del correo electrónico mspcpa@madrid.es. No lo dudes... ¡Ladra fuerte contra el abandono!