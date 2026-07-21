Programación completa de las Fiestas de Villaverde Bajo 2026: conciertos, juegos infantiles y talleres

La Junta Municipal de Villaverde ha anunciado la programación de las Fiestas de Villaverde Bajo 2026, que se celebrará como cada año desde el jueves 23 de julio y hasta el próximo domingo 26. Entre las actividades previstas, los vecinos del distrito podrán disfrutar de varios conciertos, entre los que destaca la actuación estelar del famoso cantautor y músico argentino Coti.

La programación también preve varias actuaciones de baile, juegos infantiles, como juegos de agua y la icónica fiesta de la espuma, torneos deportivos, talleres y encuentros vecinales, que se darán cita principalmente en el recinto ferial de la Gran Vía de Villaverde.

Programación completa de las Fiestas de Villaverde 2026

Jueves 23 de julio

Las Fiestas de Villaverde darán comienzo el jueves 23 de julio, que coincidirá con el Día de la Infancia y que permitirá a los más pequeños del distrito disfrutar de las atracciones a precio rebajado. Además, desde la organización han previsto un horario sin ruido de 21:00 a 23:00 horas de la noche para que todos los niños puedan disfrutar de su día.

A lo largo del jueves 23 de julio, con motivo del día de la infancia, las atracciones tendrán un precio rebajado / Madrid Ferias en Facebook

También a las 21:00 horas en el Recinto Ferial se podrá disfrutar de la Actuación de Baile a cargo de la Escuela de Villaverde Bajo 'Chichopark', que será seguida por el concierto de 'Último a García', que en su tributo a 'Último de la fila' interpretarán temas clásicos del pop-rock en español como "Insurrección" y "Como un burro amarrado en la puerta del baile".

Será a las 23:15 cuando D. José Galán, referente del movimiento vecinal, inaugure de forma oficial las fiestas con su pregón. El día finalizará con un corcierto del grupo 'Revelación' que tendrá lugar desde las 23:30 horas hasta la 01:00 horas de la noche, también en el recinto ferial.

Viernes 24 de julio

El viernes 24 de julio de 19:30 a 20:30 horas, en el parque entre las calles de Schumann y la calle Pilar Lorengar, los más pequeños podrán disfrutar de la instalación de varios juegos infantiles de agua. A partir de las 21:00 horas, la fiesta se trasladará al recinto ferial con la exhibición de baile a acargo de la Asociación Villaverde en Movimiento.

Al final de la noche el DJ Chacón tomará el control de la noche / Vida de Madrid

De 22:00 a a 00:00 horas la banda sonora de las fiestas estará a cargo de las diferentes propuestas musicales de 'Los Concretos', 'AFASIA' y 'Esturión', que se sucederán a lo largo de la noche hasta dar paso al Dj Chacón quien tomará las riendas de la fiesta de 1:30 a 2:00 horas.

Sábado 25 de julio

El sábado 25 de julio, día fuerte de las Fiestas de Villaverde Bajo, comenzará a las 10:00 horas con el Torneo de la Petanca que se celebrará en el Parque de la Amistad hasta las 13.00 horas. También en este parque tendrá lugar a las 12:00 la Demostración de Chito, un juego popular tradicional español que en lanzar discos metálicos contra un pequeño cilindro de madera.

Al mismo tiempo, en el parque entre las calles de Clara Schumann y Pilar Lorengar, de 10:00 a 13:00 se podrá asistir al taller de Artes Marciales y Taichi de Pa Kua a cargo de la Asociación de Vecinos Los Rosales. Además, la misma asociación impartirá de 11:00 a 13:00 horas un taller de Ajedrez.

La Escuela de Esgrima Francisco Ettenhard ofrecerá una exhibición de esgrima histórica / Escuela de Esgrima Francisco de Ettenhard en Facebook

A las 12:00 horas en esta misma ubicación se podrá disfrutar de la Actuación infantil de 'Fábrica Musical' y de 11:00 a 14:00 horas los más pequeños podrán refrescarse con varios juegos de agua. Por último, de 20:00 a 21:00 horas este parque será la sede de la Exhibición de Esgrima Histórica de la Asociación de Esgrima Francisco Ettenhard.

El cantautor, músico y compositor argentino es conocido por canciones como "Antes que ver el sol", "Nada fue un error" o "Color Esperanza" / Alhambra Guitarras

A partir de las 21:00 horas, el recinto ferial acogerá el concierto de 'Pez Mago', que será sucedido por la actuación estelar del famoso cantaoutor y músico argentino Coti a las 22:30 horas. Desde las 00:00 horas la fiesta pasará a manos del DJ CHristian White.

Domingo 26 de julio

El último día de programación pretende despedir las fiestas por todo lo alto, comenzando con una actuación de magia a las 12:00 horas a cargo del mago Álex, la ya icónica fiesta de la espuma a la 13:00 y la celebración de la paella popular a las 14:00 horas, todo ello en el parque entre las calles de Clara Schumman y Pilar Lorengar.

Las fiestas finalizarán con unos impresionantes Fuegos Artificiales que podrán disfrutarse desde el recinto ferial / El Mirador de Madrid

De cara a la noche, el recinto ferial dara cabida a las actuaciones musicales de Landy Salazar y su grupo 'Melao' a las 21:00 horas, y a la actuación de 'Best Witchez' a las 22:30 horas. El punto final lo pondrán los impresionantes fuegos artificiales a las 00:00 horas.