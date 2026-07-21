Ortega Smith se estrena como no adscrito en Cibeles: "Más vale ser proscrito de los traidores"

Javier Ortega Smith ha aprovechado su primera intervención como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid, en el último Pleno municipal antes de las vacaciones de verano, para cargar contra la dirección de Vox y presentarse como víctima de una purga interna. El exportavoz municipal ha denunciado un "atropello más de la partitocracia" y ha asegurado que seguirá defendiendo las mismas ideas pese a haber sido expulsado de la formación.

"Voy a emplear estos 60 segundos para denunciar un atropello más de la partitocracia, esa que ha secuestrado la democracia y la representatividad directa de los ciudadanos a través de normas que conculcan los más elementales principios y el sentido común", ha afirmado Ortega Smith al comienzo de su breve discurso.

Ortega Smith ha confirmado que continuará ejerciendo como concejal y defendiendo a los madrileños, aunque ya no forme parte del grupo municipal de Vox. En su intervención, ha responsabilizado directamente a la cúpula de la formación, a los que se ha referido como "cuatro metidos en un despacho", de haber ordenado su relevo de manera "fulminante" sin dar "una sola razón".

Asimismo, Ortega Smith ha defendido que tanto él como los concejales que lo han respaldado mantienen intactos sus principios políticos. "Nosotros estamos defendiendo lo mismo, pensando lo mismo y luchando por lo mismo, y así lo seguiremos haciendo, aunque para ello nos hayan puesto la etiqueta de concejales no adscritos", ha reivindicado, antes de proclamar que "más vale ser proscrito de los traidores y ser leal a los españoles".

Meses de enfrentamiento y un grupo partido

La nueva situación de Ortega Smith es el desenlace de meses de enfrentamiento frontal con la dirección nacional de Vox. El conflicto estalló en febrero, cuando el Comité Ejecutivo Nacional ordenó sustituirlo por Arantxa Cabello como portavoz municipal. El ex secretario general se negó a acatar la decisión al considerar que la designación del portavoz correspondía a los integrantes del grupo municipal.

La dirección respondió suspendiéndolo de militancia y abrió un expediente disciplinario por desobediencia, que terminó con su expulsión definitiva del partido. Ortega Smith llevó posteriormente el caso ante los tribunales, pero la Justicia rechazó las medidas cautelares con las que pretendía paralizar los efectos de la sanción. Esa resolución permitió al presidente del Pleno tramitar su pase a la condición de concejal no adscrito.

La crisis ha dejado a un grupo municipal partido en dos. De un lado se encuentran Arantxa Cabello y Fernando Martínez Vidal, alineados con la dirección nacional; del otro, Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, que han respaldado a Ortega Smith durante su pulso con la cúpula encabezada por Santiago Abascal.

La ruptura también se ha trasladado al Congreso. Ortega Smith comunicó la pasada semana su salida del grupo parlamentario de Vox y su incorporación al Grupo Mixto mediante una carta dirigida a Abascal, en la que acusó a la dirección de haber abandonado los principios fundacionales del partido.Su marcha ha reducido de 33 a 32 el número de diputados de Vox en la Cámara Baja y ha consumado la ruptura de uno de los fundadores de la formación con la actual dirección nacional.