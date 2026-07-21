El Museo de Cera de Madrid estrena talleres infantiles gratis: apunta estas fechas en el calendario

Encontrar planes con niños en Madrid durante el verano no siempre resulta sencillo, sobre todo cuando se busca una actividad diferente, a cubierto y que permita escapar de las altas temperaturas. Museos, talleres y propuestas culturales se convierten entonces en una buena alternativa para disfrutar en familia sin salir del centro de la ciudad.

En este contexto, el Museo de Cera de Madrid amplía su programación estival con una nueva actividad pensada para los más pequeños. Se trata de Cerakids, una iniciativa que combinará la visita a las salas del museo con talleres creativos y manualidades incluidos en el precio de la entrada.

El Museo de Cera de Madrid amplía su programación estival con una nueva actividad pensada para los más pequeños / PIXABAY

Cuándo son los talleres infantiles del Museo de Cera

La iniciativa comenzará el miércoles 22 de julio de 2026 y se celebrará semanalmente durante el periodo estival, entre las 16:00 y las 19:30 horas. Aunque los talleres se anuncian como gratuitos, será necesario comprar la entrada general al museo: la ventaja es que las familias no tendrán que pagar ningún suplemento ni realizar una reserva independiente para participar.

Las sesiones se desarrollarán en la Sala de los Espejos del Museo de Cera y estarán adaptadas a diferentes edades. Los niños podrán realizar trabajos manuales con distintos materiales y llevarse a casa sus creaciones como recuerdo de la visita.

La iniciativa comenzará el miércoles 22 de julio de 2026 y se celebrará semanalmente durante el periodo estival, entre las 16:00 y las 19:30 horas / IDEMLABS - Archivo

Los talleres no son gratis, pero no tienen suplemento

La participación en Cerakids no supone un coste adicional sobre la entrada ordinaria. Esto significa que la actividad está incluida en el billete, pero no permite acceder gratuitamente al Museo de Cera.

La diferencia resulta importante para evitar confusiones: las familias tendrán que pagar la entrada correspondiente, aunque podrán participar en las manualidades sin abonar ningún suplemento.

Además, los miércoles coinciden con el Día del Visitante, una promoción permanente del museo con precios inferiores a las tarifas habituales. Cuánto cuesta entrar al Museo de Cera los miércoles. Las tarifas son las siguientes:

Adultos: 16 euros .

. Niños de 4 a 12 años: 12 euros .

. Mayores de 65 años: 12 euros .

. Personas con discapacidad: 12 euros .

. Acompañantes de personas con discapacidad: 15 euros.

Horario del Museo de Cera durante el verano

Entre abril y septiembre, el Museo de Cera de Madrid abre todos los días de 11:00 a 20:00 horas. La taquilla presencial cierra a las 19:00, una hora antes del cierre de las instalaciones. Cerakids se desarrollará entre las 16:00 y las 19:30, las familias podrán recorrer primero las salas del museo y dejar las manualidades para la última parte de la visita.

También será posible participar al principio de la tarde y continuar después con el recorrido, siempre respetando el horario de cierre.

Cómo llegar al Museo de Cera

El Museo de Cera se encuentra en el paseo de Recoletos, 41, junto a la plaza de Colón, en pleno centro de Madrid. Las opciones de transporte público más cercanas son:

Metro : estación de Colón, línea 4.

: estación de Colón, línea 4. Cercanías : estación de Recoletos.

: estación de Recoletos. Autobuses de la EMT: líneas 5, 14, 27, 45, 53 y 150.

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El propio museo recomienda conservar la entrada durante todo el recorrido, ya que puede ser necesaria para acceder a sus diferentes espacios y atracciones. Tampoco está permitido consumir comida o bebida dentro de las instalaciones.