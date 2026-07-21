Madrid lidera las reclamaciones bancarias en España: 10 por cada 10.000 habitantes

Madrid fue la comunidad con mayor incidencia de reclamaciones resueltas por el Banco de España durante 2025, con 10 casos por cada 10.000 habitantes, frente a los seis registrados tanto en Andalucía como en Cataluña.

Según la Memoria de Reclamaciones de 2025, el organismo recibió 5.010 quejas en toda España, lo que representa un descenso del 41,5% respecto a 2024, un ejercicio marcado por la sentencia del Tribunal Supremo sobre los gastos hipotecarios.

El Banco de España entró en el fondo del asunto en más de 1.600 expedientes, aproximadamente un tercio de las reclamaciones recibidas. La mayoría de las restantes no habían sido presentadas previamente ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera o trataban asuntos ajenos a las competencias del supervisor.

Los fraudes en operaciones con tarjetas y transferencias fueron la principal causa de las reclamaciones admitidas, con un 20,6% del total. A continuación se situaron las quejas relacionadas con comisiones y gastos bancarios, que representaron el 14,4%.

Desde el punto de vista territorial, Madrid, Andalucía y Cataluña concentraron más de la mitad de las reclamaciones. Madrid registró el mayor peso relativo, con diez expedientes resueltos por cada 10.000 habitantes.

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A través de este servicio, el Banco de España busca garantizar una relación equilibrada y transparente entre las entidades financieras y sus clientes, facilitar la resolución de conflictos y promover el cumplimiento de las buenas prácticas bancarias.