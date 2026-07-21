Madrid espera desbloquear el plan de las cocheras de Cuatro Caminos antes de fin de año

El Ayuntamiento de Madrid impulsará antes de que finalice 2026 una nueva modificación del planeamiento urbanístico de las antiguas cocheras de Metro de Cuatro Caminos con el objetivo de desbloquear la construcción de las viviendas esperadas por 443 familias cooperativistas.

Así lo ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el Pleno de Cibeles que se está celebrando este martes, en el que ha avanzado que el Consistorio está cerca de cerrar una salida para recuperar un desarrollo que quedó paralizado después de que el Tribunal Supremo anulase definitivamente la modificación del planeamiento aprobada para estos terrenos.

“Antes de que finalice el año aprobaremos la iniciativa pública para volver a dar ilusión a esas 443 familias”, ha asegurado Carabante en respuesta una pregunta formulada por el portavoz de Vox, Ignacio Ansaldo, quien ha reclamado una solución para las familias que adquirieron derechos sobre las futuras viviendas y que, una década después del inicio del proyecto, continúan sin poder acceder a ellas.

El delegado ha aprovechado su intervención para cargar contra los grupos de izquierda y pedirles que no obstaculicen la nueva tramitación. “No tienen la culpa de haber depositado sus sueños, esperanzas e ilusiones en tener una vivienda”, ha afirmado el delegado, que ha definido la operación como una “transformación urbana esencial para la ciudad de Madrid”.

420 viviendas y una torre de 100 metros

Fue en 2014 cuando Metro de Madrid vendió por 88 millones el solar que ocupaban sus cocheras de Cuatro Caminos, un espacio de 43.253,13 metros cuadrados, entre la avenida Reina Victoria, la calle, Esquilache, la calle Bravo Murillo, la calle Ramiro II, la avenida Pablo Iglesias y la calle Marqués de Lema, en el distrito de Chamberí. Lo adquirió Residencial Metropolitan, cooperativa gestionada por el grupo Ibosa, con la intención de construir 443 viviendas.

El proyecto, sin embargo, encontró el rechazo de varias asociaciones, que defendían el valor patrimonial de las cocheras, atribuidas a Antonio Palacios, arquitecto vinculado al Metro en los primeros años de desarrollo de la red suburbana. Por una parte, se intentó, infructuosamente, promover su declaración como Bien de Interés Cultural. Por otra, el asunto se judicializó y, tras diversos recursos, en 2022 el Tribunal Supremo acabó declarando ilegal el planeamiento que se había previsto para el ámbito. Las cocheras, entretanto, habían sido ya derruidas en 2021.

Tras el fallo judicial, en diciembre de 2023, se aprobó, no obstante, una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) que definía las cifras a partir de las cuales se edificará ahora el proyecto. De las 443 viviendas previstas inicialmente se pasa a unas 420, de las que un 10% serán protegidas. El proyecto contemplaba también una torre de más de 100 metros de altura, una gran zona verde 14.000 metros cuadrados y 1.500 plazas de aparcamiento.