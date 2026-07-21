MADRID
Herido grave un joven de 19 años tras ser apuñalado en el distrito de Tetuán
El incidente tuvo lugar sobre las 4 horas y la víctima, que presentaba cortes en el hemitórax y las piernas, fue estabilizada por los servicios de emergencia
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EP
Madrid
Un joven de 19 años ha resultado herido de gravedad tras ser agredido con un arma blanca esta madrugada en el distrito madrileño de Tetuán, informa Emergencias Madrid.
Los hechos se han producido sobre las 4 horas en las inmediaciones de la calle Miosotis, hasta donde se han trasladado sanitarios de Samur-Protección Civil para atender a la víctima, que presentaba hasta cinco cortes por arma blanca.
En concreto, se trataba de dos heridas en el hemitórax izquierdo, una de ellas penetrante; y otros tres cortes en las piernas. Una vez estabilizado, ha sido trasladado al Hospital de La Paz. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones.
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