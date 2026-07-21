El Gobierno de Ayuso carga contra Zapatero: "Si esta era la autoridad moral del PSOE, ¿cómo será el resto?"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha situado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como la "autoridad moral del PSOE" y ha señalado que el "final" del Gobierno central "está marcado".

Lo ha expresado este martes ante los medios de comunicación desde la Viceconsejería de Justicia y Víctimas al ser preguntado por el 'caso Plus Ultra' en el día en el que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tiene previsto interrogar este martes como investigado al empresario Julio Martínez, socio de Zapatero.

En la víspera, aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

"Ayer conocíamos el testimonio de Julio Martínez, que viene a demostrar que tenemos a un expresidente del Gobierno que ha utilizado su cargo para montar una trama que ahora se está investigando. Y creo que esto es gravísimo", ha subrayado García Martín.

En este sentido, ha remarcado que es "la primera vez en democracia" que un expresidente del Gobierno está "imputado" y que "va a tener que dar explicaciones de todo lo ocurrido durante los últimos años".

"Estamos viendo, y esto ya es insoportable, que todo lo que toca el 'sanchismo' lo convierte en corrupción. Recordamos que Rodríguez Zapatero era esa autoridad moral del PSOE. Si esta era la autoridad moral que tenía, ¿cómo será el resto de dirigentes de un partido que ha hecho de la corrupción su forma de hacer política?", ha lanzado.

"Sánchez está solo y no le apoya nadie"

Al hilo, el consejero ha aseverado que el Ejecutivo central se encuentra en el "periodo de descuento" y que "cuanto antes" el presidente, Pedro Sánchez, "tiene que darse cuenta de que está solo y que no le apoya absolutamente nada y nadie".

"Tiene que abandonar el cargo y convocar elecciones para que sea un gobierno honrado de verdad el que pueda asumir los retos y tomar las riendas de un país como España. El final del Gobierno de Pedro Sánchez está marcado desde hace muchísimo tiempo", ha aseverado.

Considera que esta legislatura "nunca tuvo que comenzar" porque comenzó "apoyándose en los odiadores de España y en los que dieron un golpe de Estado desde Cataluña". "Han sido siete años, pero especialmente estos tres últimos años, donde hemos visto que lo único que ha traído Sánchez a nuestro país ha sido la corrupción", ha añadido.

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García Martín ha insistido en que no quieren "corrupción generalizada" en España y al que "lo ha traído, que es el presidente Sánchez". Por ello, le ha pedido que "se dé cuenta de que está solo y de que solo queda que él se dé cuenta de que está solo, de que todo lo que ha rodeado es corrupción". "No podemos seguir ni un minuto más con un presidente y con un gobierno que nos ha traído la corrupción de Estado de este país", ha concluido.