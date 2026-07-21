El gimnasio en Madrid donde entrenan Roro, Plex, Marta Díaz y Fabiana Sevillano para la Velada del Año: así entrenan los influencers

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, contrario a las primeras impresiones, implica muchas horas sentado, ya sean por todo el tiempo que pasan hablando frente a una cámara en vivo, buscando las últimas tendencias o practicando maquillajes para hacer un tutorial. En parte, de ahí surgió la idea de Ibai Llanos de organizar La Velada del Año, que disputará su sexta edición este sábado 25 de julio, un campeonato en el que estas celebridades tienen que pasar meses preparándose, comiendo sano y haciendo ejercicio en gimnasios especializados en el boxeo como esta cadena madrileña.

La cadena en la que entrenan los 'influencers' nació en Madrid, impulsada por AltaFit integrando el concepto de escuelas de boxeo en sus centros más tradicionales. Así, Roro, Plex, Marta Díaz y Fabiana Sevillano llevan ya varios meses entrenando en 'The boxer club by VivaGym', bajo la dirección de Javier Pardo y el exboxeador dominicano (nacionalizado español) Jonathan 'Maravilla' Alonso, reconocido por participar en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y su fama como actor y creador de contenido.

Así se preparan para La Velada

La estrategia para su preparación es simple, pero intensa, en una mezcla de resistencia, velocidad, fuerza y técnica, además, adaptada al estilo de cada uno. En concreto, en las sesiones de manoplas, saco y escuela de combate, cuando Pardo adapta los aspectos técnico-tácticos a las características de cada creador de contenido y al perfil de su rival, por lo que desarrollan un método específico para potenciar las fortalezas en diferentes escenarios.

Seis días a la semana, de lunes a sábado, y hasta dos sesiones diarias se han convertido en la rutina de estos cuatro creadores de contenido para construir una base física sólida sin dejar de lado la técnica, clave en un deporte en el que la toma de decisiones y la lectura del rival son tan importantes como el estado físico. Pardo ya había entrenado a Plex y a Roro en ediciones anteriores de La Velada, así como otros perfiles reconocidos como Abraham Mateo.

Combates entre caras conocidas

Y es que cada uno se tendrá que enfrentar con perfiles muy diferentes. Plex ya había participado en este espectáculo deportivo en 2024, el cual ganó, peroahora combatirá contra Fernanfloo, pseudónimo reconocido entre los que ya consumían contenido de videojuegos desde los inicios de YouTube. El salvadoreño, que realmente se llama Luis Fernando Flores Alvarado, ya había participado en el Año 3 de La Velada, en un encuentro contra Luzu, en el que resultó ganador.

La sevillana Marta Díaz, que ahora vive en Madrid, impulsó su carrera de contenido de moda, belleza, estilo de vida y vlogs personales de la mano de su hermano mayor y también influencer AlphaSniper97. Su contrincante será Tatiana Käer, creadora de contenidos similares.

Otra boxeadora que jugará de local en el Estadio de La Cartuja (Sevilla), donde tendrán lugar los combates, es Fabiana Sevillano, quien en el reciente cara a cara que marca la cuenta atrás al sábado de La Velada, discutió con su contrincante, La Parce, por el peso, ya que la sevillana le saca siete centímetros de altura y, además, la colombiana consideraba que la estaban obligando a bajar de peso más de lo que estaba pactado. En cualquier caso, se pusieron de acuerdo y serán la segunda pelea de la noche.

El trauma de La Velada del Año 5: de China a Madrid

La madrileña Rocío López Bueno, más conocida como Roro, se hizo viral por sus vídeos de cocina y manualidades, casi siempre dedicadas a su pareja, Pablo. Desde el comienzo ha sido señalada por promover el movimiento tradwife, pero millones de seguidores después es la segunda, junto a Plex, de esta cantera que ya había participado en otro combate. Aquel encuentro de hace un año contra Abby en el que perdió.

Por ello, sorprendió a muchos cuando anunció que volvería a participar tan pronto, y todavía más cuando publicó vídeos entrenando en China con monjes Shaolin, una preparación física extrema que también sirve de entrenamiento mental, especialmente después del duelo que, como ha afirmado en sus redes, pasó después de perder su primer combate a pesar de todo el esfuerzo que hizo para ganarlo.

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Roro entrenando en China / @Roro

Con traje gris y cinturón amarillo, publicó vídeos corriendo, cargando troncos, recibiendo golpes y practicando la resistencia al mejor estilo de 'Karate Kid'. Aún es pronto para saber si será suficiente para que la madrileña se alce con la victoria este sábado en su pelea contra Samy Rivers, influencer mexicana que algunos recordarán por su doble pelea en La Velada de 2023, cuando perdió de forma muy polémica contra Marina Riverss y ganó contra Mayichi.