La final de la Copa Chenel llega por primera vez a Las Ventas con tres toreros en busca de la Corrida de la Hispanidad

La Comunidad de Madrid celebra estos días la VI edición de la Fiesta del Toro, una programación que reúne 25 festejos taurinos en 17 municipios de la región y que busca impulsar la cantera del toreo, acercar nuevos públicos a las plazas y reforzar la presencia de la tauromaquia en distintos puntos del territorio madrileño.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha presentado el cartel de la gran final de la Copa Chenel, que este año se celebrará por primera vez en la Plaza de Toros de Las Ventas. La cita tendrá lugar el próximo 30 de julio y reunirá a los tres toreros clasificados para el cierre del ciclo: Alejandro Marcos, Héctor Gutiérrez y Manuel Diosleguarde, que se medirán a reses de las ganaderías El Capea y Carmen Lorenzo.

El consejero Carlos Novillo durante la presentación de la final de la VI Copa Chenel con los tres diestros que se han clasificado para disputarla. / Comunidad de Madrid

Durante la presentación, Novillo ha defendido que el objetivo del Ejecutivo autonómico es "acompañar a jóvenes toreros desde sus primeros pasos hasta su consolidación como grandes figuras". En esa misma línea, ha señalado que estos certámenes "contribuyen a garantizar el futuro del toreo, porque son los primeros festejos importantes de muchos de estos jóvenes que, desde muy pequeños, ya sienten la vocación".

Un puesto en la Corrida de la Hispanidad

Como ocurre cada año, el triunfador de la Copa Chenel tendrá un premio añadido. Se trata de un puesto asegurado en el cartel de la Corrida de la Hispanidad, que se celebrará el próximo 12 de octubre en la Monumental de Las Ventas y que pondrá fin a la temporada taurina.

El consejero Carlos Novillo durante la presentación de la final de la VI Copa Chenel con los tres diestros que se han clasificado para disputarla. / Comunidad de Madrid

La Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid engloba tres certámenes: la Copa Chenel, Kilómetro Cero y el Circuito de Novilladas. Está organizada por la Fundación Toro de Lidia y financiada por el Gobierno regional, que ha destinado 1,7 millones de euros a esta sexta edición.

Según el Ejecutivo autonómico, estas citas han servido en los últimos años para abrir puertas profesionales a toreros como Fernando Adrián, Isaac Fonseca o Borja Jiménez. También han participado alumnos de la escuela regional José Cubero 'Yiyo', entre ellos Roberto Martín 'Jarocho' o Álvaro Burdiel.

Recuperación de festejos en municipios

La programación de este año también ha permitido recuperar festejos taurinos en municipios donde llevaban tiempo sin celebrarse. Es el caso de Daganzo de Arriba, que ha vuelto a acoger corridas de toros después de 15 años sin hacerlo. La recuperación de estos festejos se ha recibido con especial entusiasmo en la localidad, donde muchos jóvenes podrán vivir por primera vez unos encierros y capeas de los que hasta ahora solo habían oído hablar a sus mayores. Para buena parte de ellos, esas primeras experiencias tienen un valor simbólico añadido: son el contacto directo con una tradición que forma parte de la memoria familiar y que algunos definen como "las raíces de mi pasión, de mi profesión y de mi vida".

De hecho, este municipio ubicado al este de la Comunidad de Madrid y con más de diez mil habitantes conserva una larga tradición taurina, con carteles de hace casi un siglo en el museo local que recuerdan sus antiguas novilladas. El epicentro era la Plaza de la Villa, antiguo coso del municipio, donde el Ayuntamiento levantaba el recinto con carros y remolques para dar forma a una de las estampas más reconocibles de sus fiestas.

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La Comunidad de Madrid celebra 25 festejos por 17 municipios de la región durante la VI edición de la Fiesta del Toro. / Comunidad de Madrid

Además, la Comunidad de Madrid ha impulsado precios adaptados para favorecer la presencia del público joven en las plazas. Los menores de 18 años han podido adquirir entradas de forma gratuita, mientras que los menores de 26 años han contado con localidades a 10 euros. Con esta nueva edición, el Gobierno regional busca consolidar la Fiesta del Toro como una de sus principales apuestas taurinas, con una programación repartida por la región y una final que este año dará el salto a Las Ventas.