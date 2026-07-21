Dragones en la Sierra de Madrid: el festival gratuito del municipio a poco más de una hora de la capital

Del 7 a 9 de agosto, los dragones no se remontan a la lejana mitología china, sino a Robledo de Chavela en la octava edición de su Festival de Artes y Patrimonio. A una hora y diez minutos del centro de Madrid, 63 kilómetros en coche, el municipio acoge varios talleres de creación artística y conciertos para construir la memoria colectiva de los vecinos y recordar los dragones que protegen su iglesia declarada Bien de Interés Cultural en 2021 por sus pinturas murales.

También hace parte de la programación talleres, conciertos, visitas guiadas o el popular concurso de pintura rápida. Por ejemplo, en 'Relatos a la luz de las velas', su tenue luz ambientará un espacio de meditación en una noche llena de historias, poesía inspirada en dragones y un recorrido por el flamenco, la copla y canciones de nuestra memoria colectiva. Asimismo, está el concierto de Paisajes del Agua, en el que el jazz, flamenco y el paisaje sonoro dialogan con el territorio y una visita guiada por la Iglesia de Nuestra Señora, donde están las icónicas pinturas medievales de dragones.

¿Por qué dragones?

Los dragones, realmente se remontan a Mesopotamia, Grecia y Roma, donde hablaban de serpientes del caos y monstruos asociados al mal y al peligro. En la era cristiana, en plena Edad Media, la Iglesia lo convirtió en símbolo del demonio y del pecado, al que los cabelleros debían derrotar. De igual forma, lo solemos relacionar con China como una combinación de tótems tribales y bajo la necesidad de explicar fenómenos de la naturaleza.

Es así que en 2010 se encontraron 76 pinturas medievales de este reptil alado al rededor de los 2 arcos de la cabecera de la iglesia del municipio, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora con estilo gótico, al mejor estilo de los Reyes Católicos y edificada sobre un templo románico del siglo XIII.

Dragones en la iglesia de Robledo de Chavela / Ayuntamiento Robledo Chavela

Además, es muy sabido el camino que el rey Felipe II hacía desde su residencia en la capital hasta el Monasterio de El Escorial. Ya sea para celebrar una victoria agradeciendo a Dios, honrar a un santo, raza, meditar, o simplemente para descansar, estudiar o leer, Robledo de Chavela hacía parte de esta trayectoria conocida como 'Ruta Imperial'.

Programación que escupe fuego

El evento comienza un viernes con 'Los Guardianes de la Memoria', un taller creativo en el que un bordado, bolillos, una fotografía, entre otros elementos capturan la memoria serán la excusa para compartir la historia que conservan para construir entre todos la memoria de Robledo. Este mismo día, tendrá lugar 'Relatos a la luz de las velas' en la Iglesia de la Asunción.

Un día después, ese sábado 8 de agosto, la mañana acogerá el taller de creación poética, 'Con ojos de Dragón' a cargo de la escritora, Anaïs Baranda, con previa inscripción gratuita. Además, habrán visitas guiadas a los dragones de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de 11:00 a 14:00 horas, durarán 45 minutos con reserva previa.

También por la mañana estará el taller para principiantes de hacer bolillos para mayor de 8 años. La jornada terminará con un concierto de Sandra Carrasco, cantante de Huelva de géneros como bossa nova y jazz. A la guitarra, David de Arahal, acompañado por la percusión de Lito Mánez y el piano de José María Cortina, como artista invitado.

El último día del festival, ese domingo, empezará con el famoso concurso de pintura rápida, pero la entrega de premios será hasta la tarde a las 18:30 horas. Cualquiera a partir de los 16 años puede participar en esta carrera por retratar el paisaje y patrimonio local en pocas horas.

La oportunidad de pintar se extiende al taller de dragones rupestres, en el que los niños de entre 4 y 8 años recuperarán la tradición prehistórica de pintar en cuevas. Así, se convertirán en artistas cavernícolas y estamparán dragones de todos los colores en un gran mural colectivo.

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Dragones de Robledo / @ dragonesderobledo_festival

En esa temática con la criatura fantástica, el programa de radio de Menudo Castillo recibirá la presentación del libro 'Cualquier noche puede salir el sol' de Alfredo Gómez Cerda, así como la lectura de las poesías creadas en actividades previas. El concierto de cierre tendrá la participación de Chano Domínguez y Trinidad Jiménez, integrantes de 'Paisajes del Agua', en el que mezclan jazz, flamenco y diálogo con el territorio con su piano y flauta.