La Comunidad destina más de 1,4 millones la atención de víctimas de trata y explotación

La Comunidad de Madrid ha destinado en el último año más de 1,4 millones de euros para el funcionamiento de dos centros para la atención a mujeres víctimas de trata y de otro especializado en apoyar a quienes desean abandonar la prostitución, que incluye una unidad móvil de intervención.

Así lo ha destacado este martes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante su visita a uno de estos recursos que gestiona la Asociación Amar Dragoste, ubicado en la localidad de Alcorcón, donde atienden de manera integral a mujeres víctimas de trata y de explotación sexual.

"Hemos podido comprobar como es el modelo de trabajo que se realizamos con estas mujeres en la Comunidad de Madrid, desde la prevención, la detección y el acompañamiento en todo el proceso de recuperación hasta alcanzar la plena autonomía", ha añadido Dávila en su visita.

Itinerarios personalizados

La consejera madrileña ha resaltado que en estos recursos ambulatorios se desarrollan itinerarios personalizados con apoyo sociolaboral, jurídico, psicológico y sanitario "para que puedan recuperarse emocionalmente y puedan tener una vida plena al margen de la trata y de la explotación sexual".

Estos dispositivos ofrecen también un servicio de información y orientación, además de unidades móviles que recorren las zonas con mayor presencia de prostitución para detectar posibles casos y facilitar el acceso a los recursos de atención.

El pasado año, desde la Comunidad de Madrid prestaron asistencia a 1.662 mujeres en esta situación gracias a la colaboración con entidades como la Asociación Amar Dragoste, que ofrece acompañamiento integral a víctimas de trata y explotación sexual, mujeres en situación de prostitución o en riesgo de exclusión social.

Alojamientos protegidos

La entidad gestiona, asimismo, tres casas refugio en la región con alojamiento protegido las 24 horas para víctimas de violencia: una destinada a la acogida de emergencia, otra para estancias de media y larga duración y una tercera orientada a favorecer su autonomía y preparación para la vida independiente.

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"Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a seguir apoyando como no puede ser de otra manera estos proyectos para atender a todas las mujeres que lo necesiten, que sepan que no están solas, que tienen una red de atención especializada como es esta y que vamos a seguir prestando soporte económico", ha añadido Dávila.