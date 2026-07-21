VIVIENDA
La Casa de Alba ofrece a sus inquilinos de Madrid seguir en sus viviendas hasta 2030
Los vecinos de los edificios de las calles Manuel y Duque de Liria podrán ampliar cuatro años sus contratos antes de la rehabilitación de los inmuebles
Europa Press
Los inquilinos de los edificios propiedad de la Casa de Alba, situados en las calles Manuel y Duque de Liria, podrán disponer de las viviendas en las que residen hasta septiembre de 2030, es decir, cuatro años más de alquiler contando a partir del próximo mes de septiembre, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del asunto.
La fecha se ha establecido después de que la Casa de Alba haya propuesto a los arrendatarios actuales ampliar el plazo a todos lo que quieran acogerse a esta posibilidad. Así, la propuesta de estos cuatro años ofrece a los arrendatarios la posibilidad de ampliar los plazos de su alquiler por encima del Real Decreto 8/2026.
De este modo, como han indicado las mismas fuentes, se busca que los inquilinos tengan el mayor tiempo posible para buscar alternativas de vivienda antes de que se proceda a la rehabilitación de ambos edificios y ayudarles "en su transición y bienestar".
El pasado mes de diciembre de 2025, a los inquilinos de estas viviendas se les notificó por carta la no renovación de sus contratos de alquiler debido a obras de reforma y conservación de los inmuebles, aunque los vecinos y organizaciones en defensa de la vivienda criticaron su posible destino como pisos turísticos.
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