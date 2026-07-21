La Casa de Alba ofrece a sus inquilinos de Madrid seguir en sus viviendas hasta 2030

Los inquilinos de los edificios propiedad de la Casa de Alba, situados en las calles Manuel y Duque de Liria, podrán disponer de las viviendas en las que residen hasta septiembre de 2030, es decir, cuatro años más de alquiler contando a partir del próximo mes de septiembre, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del asunto.

La fecha se ha establecido después de que la Casa de Alba haya propuesto a los arrendatarios actuales ampliar el plazo a todos lo que quieran acogerse a esta posibilidad. Así, la propuesta de estos cuatro años ofrece a los arrendatarios la posibilidad de ampliar los plazos de su alquiler por encima del Real Decreto 8/2026.

De este modo, como han indicado las mismas fuentes, se busca que los inquilinos tengan el mayor tiempo posible para buscar alternativas de vivienda antes de que se proceda a la rehabilitación de ambos edificios y ayudarles "en su transición y bienestar".

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El pasado mes de diciembre de 2025, a los inquilinos de estas viviendas se les notificó por carta la no renovación de sus contratos de alquiler debido a obras de reforma y conservación de los inmuebles, aunque los vecinos y organizaciones en defensa de la vivienda criticaron su posible destino como pisos turísticos.