FESTIVAL
El cantante colombiano Sebastián Yatra, principal artista del próximo Festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid
El cantante actuará en la capital el 10 de octubre
Bajo el lema de 'Todos los acentos del español caben en Madrid', la Comunidad de Madrid ha avanzado hoy la programación de su Festival de la Hispanidad, el evento en torno al 12 de Octubre con que el Gobierno regional busca proyectar esa imagen tan a menudo utilizada por Isabel Díaz Ayuso de Madrid como Plaza Mayor hacia América. El acto llega ya a su sexta edición, con EEUU como país invitado.
Entre los artistas principales de esta edición Sebastián Yatra será una de las principales estrellas. El artista colombiano actuará en Madrid el sábado 10 de octubre en el marco de estas celebraciones, tomando el relevo de cantantes como Gloria Estefan o Manuel Turizo en ediciones anteriores. Ganador de dos Grammys latinos, el músico de Medellín, de 31 años, ha vendido más de un millón de álbumes a lo largo de su carrera.
Será en la Plaza de España, uno de los tres grandes escenarios al aire libre que se montarán en la capital, junto a los de la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. También en la Plaza de España actuará un día después la española Marta Sánchez. Entre los artistas anunciados, se encuentra también uno de los grandes nombres del jazz cubano, Arturo Sandoval, cuya actuación ya se contempló para el año pasado peor no se pudo cuadrar por motivos de agenda.
Habrá presencia también del jazz de Nueva Orleans en un año en que EEUU será el país invitado. La elección del país invitado ha generado no pocas polémicas en un momento en que la política migratoria hacia los latinos de la administración Trump se ha vuelto abiertamente represiva.
Desde la Comunidad de Madrid se espera que a lo largo de todo el festival, de 11 días, hasta un millón de asistentes participen en los distintos actos. El festival coincidirá en parte con el ciclo de 12 conciertos de la colombiana Shakira en el espacio Iberdrola Music.
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