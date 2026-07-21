Las altas temperaturas en Madrid activan el nivel de "riesgo alto" este miércoles: Aemet urge a la responsabilidad

¿Ha notado un calor todavía más sofocante? ¿Un bochorno que le quita el aliento? Esta semana el agobio por el calor será la sensación más compartida por los madrileños, sólo detrás, quizá, por la alegría de haber ganado el Mundial el pasado domingo. A la Comunidad llega el nivel 2 de "riesgo alto" por calor a cuenta de termómetros que superarán los 41ºC este miércoles en el área Sur, Vegas y Oeste y de hasta 40ºC en la zona metropolitana y Henares, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

¿Qué hacer un día con tanto calor?

Por ello, la Comunidad ha activado el nivel 2 del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor' para evitar impactos sobre la salud asociados al calor, especialmente de cara a la población más vulnerable, por lo que los refugios climáticos también serán muy útiles. Entre las recomendaciones está beber agua con frecuencia de tal forma que mantenga una correcta hidratación, evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Antes de salir al trabajo, lo mejor es que cierre con persianas o toldos las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día. Para el caso de este miércoles, como de costumbre, serán durante la madrugada, en particular al rededor del amanecer entre las 6:00 y 8:00 horas.

Evolución de temperaturas este miércoles / Aemet

Por su parte, en los momentos del día con más calor, se extenderán los hábitos más propios del verano como la ropa ligera, gorra o sombrero y crema solar, además, porque el índice ultravioleta máximo sigue siendo muy alto (de 9), lo que puede causar insolaciones y cáncer de piel. Durante esta jornada también se recomienda prudencia, evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos. Asimismo, aquellas personas en tratamiento médico deberían acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Las gorras estarán de moda este miércoles por los avisos en toda la Comunidad

La población más vulnerable son bebés, niños pequeños y abuelos, por lo que será responsabilidad de los adultos prestar especial atención de su hidratación y protección frente al sol este miércoles, que espera alerta naranja en Sur, Vegas, Oeste, metropolitana y Henares, activada entre las 13:00 y 20:00 horas, así como un aviso amarillo en la sierra, durante el mismo periodo.

Mapa de avisos para este miércoles / Aemet

Aunque es una Comunidad en la que es muy raro ver a alguien que no sea turista usando una gorra, el sol elevará las temperaturas hasta los 40ºC en municipios como Alcalá de Henares y Aranjuez. Getafe no se quedará muy atrás con 39ºC, como tampoco Madrid capital y Navalcarnero con 38ºC.

En este sentido, las temperaturas irán en aumento, más ligero para las mínimas. De hecho, las más altas llegarán a Navalcarnero (de 21ºC), Getafe y Madrid capital (de 23ºC), y más aún en Navalcarnero (de 24ºC), termómetros con valores distantes de los 17ºC de Alcalá de Henares y 18ºC de Aranjuez.

De cara a los próximos días, el jueves tendrá un tiempo similar al del miércoles, pero con nivel de peligro bajo. Ya el viernes bajarán los termómetros, con máxima de 34, pero el verdadero y tan esperado alivio llegará este sábado con máxima de 30ºC y mínima de 18ºC, muy similar al domingo.

Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Venteará por la mañana, pero nada de lluvia

La Aemet tiene previstos intervalos de nubes medias y altas que tenderán a despejarse por la tarde. No obstante, todavía es nula la probabilidad de precipitación, al menos hasta el sábado, cuando sube al 10%.

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Al mismo tiempo, el viento será flojo variable, por la mañana componente suroeste y dirección oeste durante las horas centrales del día, con algún intervalo de mayor intensidad por la tarde. De esta forma, en la mañana soplará a 20km/h mientras que por la tarde a 15km/h. En definitiva, este miércoles será la jornada cumbre de esta tercera ola de calor, pero prevalece la esperanza de un sábado particularmente fresco.