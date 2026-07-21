Almería pierde una conexión Talgo con Madrid en septiembre por obras en Despeñaperros

Almería perderá a partir del próximo 6 de septiembre una de sus conexiones ferroviarias con Madrid, concretamente la que cubre el Talgo VI, debido al inicio de obras en Despeñaperros, lo que reducirá el servicio a una sola conexión diaria de ida y vuelta.

Así lo ha anunciado el presidente del comité de empresa de Grupo Renfe y secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Almería, José Haro, durante una concentración convocada por la Mesa en Defensa del Ferrocarril a las puertas de la estación.

Alrededor de un centenar de personas ha participado en esta protesta para exigir unos servicios ferroviarios dignos para la provincia.

Pérdida de conexiones

Haro ha denunciado la pérdida de conexiones no solo con Madrid, sino también con Granada y Sevilla, advirtiendo además de otro próximo cierre del servicio con Granada por obras en la línea.

El representante sindical ha pedido a los políticos almerienses mayor presión frente a Renfe y ha concluido afirmando: "Dicen que Almería es una isla, pero es una isla hundida porque quieren que desaparezcamos a nivel ferroviario".

Durante la movilización también han intervenido Juan José Salazar, miembro del comité de empresa de Grupo Renfe, y Francisco Mancebo, secretario de acción sindical de UGT.

Ambos han puesto de relieve la deficiente gestión y el insuficiente mantenimiento del material, que se traduce en continuas averías en los convoyes, fallos en el aire acondicionado de los vagones y la obligación de realizar transbordos en autobús.

"Provincia olvidada"

Por su parte, el coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada, ha reclamado que Almería deje de ser "la provincia olvidada del mapa ferroviario español" y ha criticado los tiempos de viaje excesivos, que alcanzan casi las ocho horas en Talgo hasta Madrid, siete horas en Alvia, tres horas a Granada y seis a Sevilla.

Tejada ha exigido tiempos competitivos, la creación de una red de cercanías real para el Bajo Andarax y el Poniente, el cierre de la conexión con el Corredor Mediterráneo y la rehabilitación de vías hacia el Puerto.

Además, ha anunciado que el próximo día 28 a las 15:00 horas recibirán a los viajeros procedentes de Madrid en la estación de Huércal de Almería con música y flores para "compensar el mal servicio".

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ALa jornada ha finalizado con la lectura de un manifiesto por parte de Antonio Fernández Compán, miembro de la comisión permanente de la Mesa del Tren, en el que se ha criticado la pasividad de la sociedad almeriense y se ha exigido a los políticos acciones concretas.