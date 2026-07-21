TRASNPORTES
Almería pierde una conexión Talgo con Madrid en septiembre por obras en Despeñaperros
La provincia almeriense verá reducido su servicio a Madrid a una única conexión diaria a partir del 6 de septiembre
Almería perderá a partir del próximo 6 de septiembre una de sus conexiones ferroviarias con Madrid, concretamente la que cubre el Talgo VI, debido al inicio de obras en Despeñaperros, lo que reducirá el servicio a una sola conexión diaria de ida y vuelta.
Así lo ha anunciado el presidente del comité de empresa de Grupo Renfe y secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Almería, José Haro, durante una concentración convocada por la Mesa en Defensa del Ferrocarril a las puertas de la estación.
Alrededor de un centenar de personas ha participado en esta protesta para exigir unos servicios ferroviarios dignos para la provincia.
Pérdida de conexiones
Haro ha denunciado la pérdida de conexiones no solo con Madrid, sino también con Granada y Sevilla, advirtiendo además de otro próximo cierre del servicio con Granada por obras en la línea.
El representante sindical ha pedido a los políticos almerienses mayor presión frente a Renfe y ha concluido afirmando: "Dicen que Almería es una isla, pero es una isla hundida porque quieren que desaparezcamos a nivel ferroviario".
Durante la movilización también han intervenido Juan José Salazar, miembro del comité de empresa de Grupo Renfe, y Francisco Mancebo, secretario de acción sindical de UGT.
Ambos han puesto de relieve la deficiente gestión y el insuficiente mantenimiento del material, que se traduce en continuas averías en los convoyes, fallos en el aire acondicionado de los vagones y la obligación de realizar transbordos en autobús.
"Provincia olvidada"
Por su parte, el coordinador de la plataforma ciudadana, José Carlos Tejada, ha reclamado que Almería deje de ser "la provincia olvidada del mapa ferroviario español" y ha criticado los tiempos de viaje excesivos, que alcanzan casi las ocho horas en Talgo hasta Madrid, siete horas en Alvia, tres horas a Granada y seis a Sevilla.
Tejada ha exigido tiempos competitivos, la creación de una red de cercanías real para el Bajo Andarax y el Poniente, el cierre de la conexión con el Corredor Mediterráneo y la rehabilitación de vías hacia el Puerto.
Además, ha anunciado que el próximo día 28 a las 15:00 horas recibirán a los viajeros procedentes de Madrid en la estación de Huércal de Almería con música y flores para "compensar el mal servicio".
ALa jornada ha finalizado con la lectura de un manifiesto por parte de Antonio Fernández Compán, miembro de la comisión permanente de la Mesa del Tren, en el que se ha criticado la pasividad de la sociedad almeriense y se ha exigido a los políticos acciones concretas.
- Alberto, el joven de 21 años que falleció antes de que España marcara el primer gol en el Mundial: deportista y muy querido en Sonseca
- Ortega y Gasset y su famosa reflexión sobre Madrid: 'La gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”
- Tragedia en el Mundial: muere un joven de unos 20 años mientras veía el partido en una plaza de Sonseca (Toledo)
- Josep Borrell: 'Hay que cambiar el relato y lograr que un número suficiente de catalanes entienda que ser parte de España no es un saqueo
- El Parque de la Vega y sus quioscos esperan volver a ser el gran salón de Toledo: 'el recibimiento ha sido maravilloso
- Cibeles se prepara para recibir a la selección española con una celebración histórica: horario, recorrido y cortes de tráfico en el centro de Madrid
- Estos son los artistas que celebrarán la segunda estrella en Cibeles: entrada libre hasta completar aforo
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad